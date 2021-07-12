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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبوا بالإفراج عن الرئيس السابق .. قتلى وجرحى في جنوب أفريقيا

شغب في جنوب إفريقيا
شغب في جنوب إفريقيا

ضربت أعمال شغب جنوب إفريقيا خلال الساعات الماضية اعتراضا على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جراء الاحتجاجات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

قتل سبعة محتجين وسط أعمال شغب ونهب "شبيهة بالحرب" في جمهورية جنوب إفريقيا، بعد سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما.

 

واندلعت المظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا، بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي للمثول أمامها لتقديم شهادة بشان التحقيق في قضايا فساد جرت خلال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 2018.

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تركزت أعمال العنف وإطلاق النار في ولاية كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما ،  حيث تم إحراق ونهب مركز للتسوق اليوم الاثنين.

 

وامتدت أعمال الشغب أيضا إلى ولاية جواتينج المجاورة، وأكبر مدنها جوهانسبرج.

 

ووصف شهود عيان الأمور بأنها "لمحة عن الجحيم"، حيث امتلأت العيادات بالمصابين، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر أصيبت برصاصة مطاطية في رأسها.

 

واستدعت الحكومة الجيش للمساعدة في استعادة النظام، وسط مخاوف من تصاعد العنف بسرعة.

 

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