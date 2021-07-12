لحرق دهون البطن.. تعرفي على نبتة الجارسينيا وأهميتها للجسم

بسمة الملا

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى كورس تذكره بالبرنامج سواء لمرضي الضغط أو القلب أو السرطان يكون من منتجات طبيعية تزرع بالأرض، مشيرة إلى أن الجارسينيا تعتبر نبتة من الأرض لا يوجد لها أى أضرار.

وأضافت "بسمة" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الجارسينيا مهمة جدا لدهون البطن والذى يعاني من وجود خلل للمناعة، موضحة أنها لجميع الأعمار ماعدا الأطفال والحوامل.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، أن مريض السمنة يعاني من اضطرابات مستمرة في مستوى السكر بالدم، موضحة أن أصحاب السمنة معرضين بنسبة 90% بالإصابة بالجلطات، أكثر من الأصحاء.

وأضافت أن النظام الغذائي السليم هو الذي يساعد على شفط دهون البطن، وعدم ظهور التجاعيد.

وأشارت إلى أن هناك أجهزة طبية تكافح علامات التمدد، بعد الحمل والولادة، وحالات نزول الوزن العالية.



وكشفت "الملا" فى تصريحات سابقة إن التخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.

ولفتت بسمة الملا، خبيرة التغذية، إلى أن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون فعالا مع المريض.

ونصحت بقياس وزن الجسم كل أسبوعين وليس كما يفعل البعض يوميا، بالإضافة لتناول القهوة الخضراء لدورها فى حرق الدهون بصورة سريعة وممارسة الرياضة.

