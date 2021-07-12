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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الإسكان" تحدد موعد البدء في تسليم أبراج العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن معدلات العمل  في  مدينة العلمين الجديدة  مستمرة على مدار اليوم، مضيفا "تم الانتهاء من أبراج العلمين بالكامل  وفي مرحلة التشطيبات، ويتم البدء في التسليم بداية من العام المقبل".


وأضاف  خالد عباس في حواره  مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر أول مدينة  ساحلية مخططة وعلى  مساحة 150 ألف فدان".

 

وتابع خالد عباس: "المرحلة الأولى في كورنيش العلمين الجديدة 7 كيلو متر والأبراج خلف الطريق الساحلي وتم البدء في الخدمات، وتم إنشاء جامعتين بهما 4 آلاف طالب، وهناك 11 كلية بدأت في العمل بالفعل ".

 

وأكمل خالد عباس: "هناك حجم استثمارات كبيرة في الساحل الشمالي ومدينة  العلمين من المدن الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية التي تحدث في مصر، وتم تخطيط كل  مدينة جديدة  وفق طبيعة كل محافظة متواجدة فيها".

 

ولفت خالد عباس: " نستهدف أن يتواجد في العالمين الجديدة من مليون لـ 2 مليون مواطن في كافة المراحل ، والمرحلة الأولى من المدينة العلمين الجديدة على مساحة  10 آلاف فدان وبها كل الخدمات ولدينا منطقة صناعية في جنوب المدينة ".

مدينة العلمين الجديدة

​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور للثامن، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، كما يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع  بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأشار الوزير، إلى أنه منذ نحو أسبوعين، تم وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

مدينة العلمين العلمين الجديدة لميس الحديدي الأبراج التسليم

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