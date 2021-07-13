عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص من المتورطين في اغتيال رئيس هايتي

معتقلون بتهمة اغتيال
معتقلون بتهمة اغتيال رئيس هايتي

في تطورٍ جديد حول قضية اغتيال رئيس دولة هايتي، أعلنت الشرطة الكولومبية، أن 3 مواطنين كولومبيين قتلوا في العملية الأمنية لسلطات هايتي؛ بعد اغتيال رئيس الدولة جوفينيل مويس، قبل أيام، وفق ماذكرت شبكة "آر تي".

وقال قائد الشرطة الكولومبية، خورخيه لويس فارجاس، على "تويتر"، إن السلطات الكولومبية تمكنت أثناء التحقيق من التعرف على هويات 21 كولومبيا من فريق المسلحين الذي هاجم رئيس هايتي جوفينيل مويز.

وأضاف أن 18 كولومبيا تم إلقاء القبض عليهم في هايتي من قبل السلطات المحلية، والـ 3 الآخرين قتلوا في العملية الأمنية.

وأشار قائد الشرطة إلى أن المحققين الكولومبيين تمكنوا من تحديد الصلات بين كولومبيين اثنين وشركة أمنية خاصة في مدينة ميامي الأمريكية، وكذلك صلتيهما بالأمريكي من أصل هايتي الذي تم القبض عليه.

وتم اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في هجوم مسلحين على مقره يوم 7 يوليو الجاري، حيث أردوه بـ12 رصاصة في جسده دون أن يصاب حراسه بأذى.

وأعلنت سلطات هايتي، أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.

منظمة الصحة العالمية تكشف علاقة التهاب القلب بـ لقاحات كورونا

عائلات كورونا .. أكثر السلالات تحورا وأشدها فتكا بالبشر

وقالت  صحيفة "نيويورك تايمز" أن مواطنين أمريكيين احتجزتهما سلطات هايتي على خلفية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، قالا إن مدبر العملية شخص أجنبي يدعى مايك.

 

وذكرت الصحيفة، أن القاضي الهايتي، كليمان نوييل، استجوب المواطنين الأمريكيين، جيمس سولاج وجوزيف فينسان، اللذين تم احتجازهما مع عشرات الأشخاص الآخرين للاشتباه في تورطهم باغتيال مويس.

وبحسب نوييل، الذي تحدث للصحيفة عبر الهاتف، قال الرجلان إنهما كانا مترجمين لدى مجموعة مسلحين كولومبيين ولم يدخلا إلى الغرفة التي قتل فيها الرئيس.

وذكر الأمريكيان أن العقل المدبر لعملية اغتيال مويس، هو مواطن أجنبي يدعى مايك، وكان يتحدث باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وكشفت التحريات أن سولاج كان يقيم في فلوريدا الجنوبية وسبق أن عمل حارسا في سفارة كندا لدى هايتي، بينما لم يتم تحديد أي معلومات حول فينسان.

وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

اغتيال رئيس هايتي المسئول الأول وراء اغتيال رئيس هايتي الشرطة الكولومبية 3 مواطنين كولومبيين رئيس الدولة جوفينيل مويس خورخيه لويس فارجاس قائد الشرطة الكولومبية فريق المسلحين

موضوعات متعلقة

إياكم وهذا الخطأ..تحذير شديد من وزير الخارجية الأمريكي لكوبا

نشرة أخبار العالم.. الاتحاد الأوروبي يهدد إثيوبيا.. قتلى بحريق مستشفى في العراق

بدون قيد أو شرط .. منظمة دولية توجه طلبًا عاجلًا لحكومة إثيوبيا

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا إلى 36 قتيلا

العراق.. قتلى وعشرات الجرحى بحريق في مستشفى عزل مصابي كورونا

الأمور تتفاقم.. الجزائر تفرض عقوبات على مخالفي إجراءات كورونا

حريق ضخم بمستشفى لعزل مصابي كورونا في العراق.. فيديو

توجيهات الملك سلمان..مساعدات سعودية إلى تونس لمواجهة كورونا.. تفاصيل الشحنة

ترشيحاتنا

المتر بـ 20 ألف جنيه.. معلومات عن الإسكان المتوسط بـ العلمين الجديدة

حقق إيرادات أعلى من الأيام العادية.. تامر حسني يحكي لأول مرة تفاصيل فكرة فيلم "مش أنا"

تامر حسني: الطاقات والروحانيات سر اختيار مخرجة فيلم مش أنا.. فيديو

الزمالك يرفض عرضا رسميا من '' فاركو '' لضم جنـش

سامبدوريا يستفسر عن عقد محمد شريف مع الأهلي.. التفاصيل الكاملة

صابر الرباعي: لم أتردد في التعاون مع سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

طارق شوقي: مجاميع الصف الأول والثاني الثانوي كانت إرضاءً للطلاب وليست حقيقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

مرحاض يحول الفضلات إلى نقود ويولد الطاقة لاستخدامها في تشغيل السيارات

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ