جروبات الغش تنشر إجابات امتحانيّ فرنساوي وألماني الثانوية العامة

تشهد الآن جروبات الغش على السوشيال ميديا تداولا لـ إجابات قيل إنها تخص امتحانات اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.

امتلأت جروبات الغش بصور لإجابات قيل إنها تخص امتحان فرنساوي الثانوية العامة وامتحان ألماني الثانوية العامة.

يأتي ذلك بعد أن انتشرت على صفحات الغش بعد دقائق من بدء الامتحان صور امتحانات اللغة الأجنبية الثانية ، التي قيل إنها تم التقاطها من داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبها، قامت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الآن بتتبع الصور المتداولة للتأكد من علاقتها بالامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان.

وقالت عمليات التعليم إنها نجحت في ضبط الطلاب المسئولين عن الصور المتداولة وذلك بمساعدة التقنيات الحديثة الموجودة في أوراق الامتحان والتي تكشف عن هُوية ومكان صاحبها بكل سهولة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنها سوف تعلن عن تفاصيل ضبط هؤلاء الطلاب في بيان رسمي بعد قليل ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون عليهم.



بدأ في العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الثانية الشعبة الأدبية ، عدد 255 ألفا و353 طالبا/طالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة إلتزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبها .. قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 باستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاث هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.