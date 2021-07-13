عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: طوارئ بالمجازر وتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة في العيد

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى  لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام،  الممتاز،  طره،  حلوان )  للعمل علي مدار اليوم  اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة . 


وشدد محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، وتكثيف رش وتطهير جميع المنشآت التابعة للمديرية من مجازر لحوم ودواجن وإدارات بيطرية للوقاية من فيروس كورونا يوميًا بعد ساعات العمل .


كما شدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .


وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

محافظ القاهرة : زيادة عدد أتوبيسات النقل العام خلال أيام عيد الاضحى


وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات ، ( ٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣ ) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧  لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين .
كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد ومتابعة شوادر الاضاحى الحية خاصة فى أطراف العاصمة فى المرج والكشف على الأضاحي .

القاهرة الطب البيطري عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى مجازر القاهرة شوادر الاضاحى الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب في ثالث أيام العشر الأوائل من ذي الحجة

محافظ القاهرة يعلن شروط صلاة عيد الأضحى المبارك بالعاصمة

جوجل تطلق ميزة خارقة أثناء تحميل الألعاب في متجر Play بأندرويد 12

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

جروبات الغش تنشر إجابات امتحانيّ فرنساوي وألماني الثانوية العامة

لأصحاب البنوك.. 15 جزاء تأديبيا حال القيام بهذه الإجراءات |تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

محافظ القاهرة: إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الاضحى

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ