الأمر بين يدي المحامين.. أول رد من بيريز علي فضيحة التسريبات

أصدر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بيانا رسميا، ردا على التسجيلات الصويتة المسربه له، التي نشرتها صحيفة “ El Confidencial” الإسبانية، خلال الساعات الماضية.

وقال فلورنتينو بيريز في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد:" تعليقاً على الخبر الذي نشرته صحيفة El Confidencial، والذي يطرح مجموعة من الأقوال المنسوبة إليّ، أعتقد أنه من الضروري توضيح ما يلي:





- العبارات المنشورة وردت في محادثات سجلها سراً السيد خوسيه أنطونيو أبيلان، وحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح. أجد أنه من المدهش ان تنشرها صحيفة El Confidencial اليوم على الرغم من الوقت المنقضي.



-هي أقوال متفرقة اقتبست من محادثات ضمن سياق واسع.



- إن نشر تلك الأقوال الآن، وبعد مرور سنوات طويلة على تلك المحادثات، يعود، من وجهة نظري، إلى مشاركتي كأحد المروجين للدوري الممتاز الأوروبي.



- وضعتُ الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

ماذا قال بيريز عن كاسياس وراؤول:

قال بيريز في تسجيلات صوتية نشرتها صحيفة “ El Confidencial ” اليوم الثلاثاء:" كاسياس كان الفشل الكبير الذي شهدناه، ولكن الجماهير يعشقونه، يحبونه، يدافعون عنه كثيرا".

وتابع بيريز:" كاسياس ليس حارسا لـ ريال مدريد أبدا، لقد كان إخفاقا كبيرا بالنسبة لنا، هو وراؤول أكبر محتالان".

وأضاف بيريز:" كاسياس رجل سيء، هو قصير حقا ولا يمكنه الرؤية جيدا، هو مثل الدمية، إنه طفولي جدا.

وشار بيريز:" راؤول شخض سيء، كان يعتقد بأن ريال مدريد ملكه هو ووكيل أعماله، هو أحد أسباب رحيلي، هو الجاني، يدمر مدريد، معنويات اللاعبين، كل شيء فظيع، يا له من طفل سيء".