وزير خارجية اليونان: ندعو لانسحاب المرتزقة من ليبيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن هناك علاقات وثيقة تربط العالم العربي باليونان موضحا ان العالم تغير والتحديات التي نواجها تطورت.

وأضاف نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني فى مؤتمر صحفى له اليوم مع أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية أن الدول في المنطقة والدول التى ليست منتمية إلى الجامعة العربية يشكل بعضها تهديدا للاستقرار الإقليمي بالتدخل العسكري سواء مباشراً او من خلال وكلاء او من خلال محاولتهم إقامة نفوذ وايحياءهم النزاعات الدينية التى دفنت فى رمال القرن الماضي،ويحاولون تقويضًا النظام التى تم تأسيسه.

وتابع نيكوس ديندياس" الرد الجماعي لابد ان يكون مبنيًا على مبدءنا وقيمنا المشتركة احترام وسيادة و استقرار ووحدة وسلامة كل أراضي الدول فى المنطقة من ضمنها ليبيا وسوريا والعراق.

وأردف نيكوس ديندياس "ندعو كل القوات الاجنبية ومنها المرتزقة من الانسحاب من تلك البلدان مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون المياه الدولي وخاصة الدول التي تهدد الدول الأخرى بالسلاح والعنف.

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وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان ، أن مذكرة التفاهم مع اليونان ذات قيمة كبيرة للجامعة العربية ودولة اليونان .

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