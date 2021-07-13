خطوات لتحمي طفلك من إدمان السوشيال ميديا

يعد الهدف الأول من استخدام وسائل السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، جعل الاتصال بالأشخاص أكثر سهولة، إلا أن مساوئ استخدام السوشيال ميديا في هذا العصر أكبر من نفعها، وبالأخص للأطفال.

خطوات لحماية طفلك من إدمان السوشيال ميديا





وقد تشعر أنك خارج الحلقة تمامًا عندما يتعلق الأمر بنشاط أطفالك عبر الإنترنت، غالبًا ما تبدأ حماية أطفالك على وسائل التواصل الاجتماعي بمحادثة بسيطة، إلا أن هناك تدابير أخرى يمكنك وضعها لمزيد من راحة البال والشعور بالطمانينة تجاه استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.





وقد يرى أطفالك وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف عما نشاهده نحن، لذا يجب ان ترى وتستخدم مواقع التواصل الإجتماعي كما يستخدمها أطفالك؛ حيث انه كلما تعرفت بشكل أفضل يمكنك معرفة الكثير عن ما يراه اطفالك داخل Instagram أو TikTok، وفقا لما نشر في موقع experian .





وبمجرد أن تفهم المزيد من عالم أطفالك على الإنترنت ، يمكنك حماية أطفالك على وسائل التواصل الاجتماعي ، تمامًا كما تفعل في وضع عدم الاتصال، ومن أبرز خطوات حماية أطفالك من إدمان السوشيال ميديا هي:



1- الحفاظ على حوار مفتوح مع أطفالك :

ويمكنك تعليم أطفالك كيفية استخدام كلمات مرور آمنة وعدم نشر معلومات شخصية، وحملهم في نفس الوقت على شرح أحدث تحديات TikTok لك. قد لا تتمكن أبدًا من حمايتهم من كل شيء أو معرفة كل تفاصيل حياتهم عبر الإنترنت ، ولكن استمرار المحادثة يعني أنك لن تفوتك محادثات سوف يجعلك على إطلاع على كل ما هو جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



2- توعية الأطفال بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي :

بالإضافة إلى مراجعة القواعد الأساسية ، من المهم أن تناقش مع أطفالك المخاطر التي يشكلها الإنترنت؛ حيث سوف يساعدهم ذلك على فهم سبب القواعد التي قمت بوضعها وهم ليسوا على دراية بها .



خطوات لحماية طفلك من إدمان السوشيال ميديا



3- اتبع إرشادات متطلبات العمر :

على الرغم من أنك ربما تريد إبقاء أطفالك بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة ، فمن المحتمل ألا يستمر ذلك إلى الأبد. يتعين على المواقع التي تجمع البيانات من مستخدميها اتباع القانون الفيدرالي الأمريكي الذي يتطلب منهم إخطار أولياء الأمور والحصول على الموافقة قبل السماح لأي شخص يقل عمره عن 13 عامًا بالتسجيل في هذه المواقع ؛ إنه جزء من جهد حكومي لجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت. على سبيل المثال ، TikTok هي واحدة من العديد من المنصات التي تتطلب هذا العمر ، ويقولون إنهم يتخذون إجراءات إذا قبضوا على أشخاص ينتهكون القاعدة.



ومع ذلك ، من السهل على الأطفال أن يكذبوا بشأن أعمارهم عند التسجيل للحصول على حسابات، إلا أنه يقع على عاتق الوالدين الإشراف على ما يفعله أطفالك عبر الإنترنت وفرض القواعد الخاصة بك مع عائلتك.



4- وضع القواعد الأساسية لاستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية :

قم بإجراء محادثة مع أطفالك حول ما يُسمح لهم بنشره عبر حساباتهم الشخصية، والصفحات التي يتابعونها وعدد المرات التي يُسمح لهم فيها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يعلموا أن هناك عواقب سلوكياتهم الخاطئة عبر الإنترنت ، تمامًا كما هو الحال في العالم الحقيقي؛ إذا أخطأوا ، فيتعين عليهم تحمل المسؤولية وقبول تلك العواقب.



5- ابق على اطلاع على إعدادات الخصوصية طفلك :

ومن الأفضل التحقق من خيارات تخصيص الخصوصية الخاصة بـ مواقع التواصل التي يستخدمها أطفالك، بشكل عام ، ستحتاج إلى التحقق مرة أخرى من إعدادات الخصوصية لكل نظام أساسي بانتظام، حيث يمكن تغيير الإعدادات في أي وقت. سيكون لكل منصة إعدادات فريدة يمكنك تغييرها.