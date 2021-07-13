عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات لتحمي طفلك من إدمان السوشيال ميديا

خطوات لحماية طفلك
خطوات لحماية طفلك من إدمان السوشيال ميديا

يعد الهدف الأول من استخدام وسائل السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، جعل الاتصال بالأشخاص أكثر سهولة، إلا أن مساوئ استخدام السوشيال ميديا في هذا العصر أكبر من نفعها، وبالأخص للأطفال.

 

خطوات لحماية طفلك من إدمان السوشيال ميديا



وقد تشعر أنك خارج الحلقة تمامًا عندما يتعلق الأمر بنشاط أطفالك عبر الإنترنت، غالبًا ما تبدأ حماية أطفالك على وسائل التواصل الاجتماعي بمحادثة بسيطة، إلا أن هناك تدابير أخرى يمكنك وضعها لمزيد من راحة البال والشعور بالطمانينة تجاه استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.



وقد يرى أطفالك وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف عما نشاهده نحن، لذا يجب ان ترى وتستخدم مواقع التواصل الإجتماعي كما يستخدمها أطفالك؛ حيث انه كلما تعرفت بشكل أفضل يمكنك معرفة الكثير عن ما يراه اطفالك داخل Instagram أو TikTok، وفقا لما نشر في موقع experian .
 

جرائم كشفتها السوشيال ميديا.. فيديوهات موكا وعنتيل المنيا والتحرش بالأطفال

كفالة 20ألف جنيه.. إخلاء سبيل فتاة التيك توك ريناد عماد


وبمجرد أن تفهم المزيد من عالم أطفالك على الإنترنت ، يمكنك حماية أطفالك على وسائل التواصل الاجتماعي ، تمامًا كما تفعل في وضع عدم الاتصال، ومن أبرز خطوات حماية أطفالك من إدمان السوشيال ميديا هي:

1-  الحفاظ على حوار مفتوح مع أطفالك :
ويمكنك تعليم أطفالك كيفية استخدام كلمات مرور آمنة وعدم نشر معلومات شخصية، وحملهم في نفس الوقت على شرح أحدث تحديات TikTok لك. قد لا تتمكن أبدًا من حمايتهم من كل شيء أو معرفة كل تفاصيل حياتهم عبر الإنترنت ، ولكن استمرار المحادثة يعني أنك لن تفوتك محادثات سوف يجعلك على إطلاع على كل ما هو جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

2- توعية الأطفال بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي :
بالإضافة إلى مراجعة القواعد الأساسية ، من المهم أن تناقش مع أطفالك المخاطر التي يشكلها الإنترنت؛ حيث سوف يساعدهم ذلك على فهم سبب القواعد التي قمت بوضعها وهم ليسوا على دراية بها .
 

خطوات لحماية طفلك من إدمان السوشيال ميديا


3- اتبع إرشادات متطلبات العمر :
على الرغم من أنك ربما تريد إبقاء أطفالك بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة ، فمن المحتمل ألا يستمر ذلك إلى الأبد. يتعين على المواقع التي تجمع البيانات من مستخدميها اتباع القانون الفيدرالي الأمريكي الذي يتطلب منهم إخطار أولياء الأمور والحصول على الموافقة قبل السماح لأي شخص يقل عمره عن 13 عامًا بالتسجيل في هذه المواقع ؛ إنه جزء من جهد حكومي لجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت. على سبيل المثال ، TikTok هي واحدة من العديد من المنصات التي تتطلب هذا العمر ، ويقولون إنهم يتخذون إجراءات إذا قبضوا على أشخاص ينتهكون القاعدة.

ومع ذلك ، من السهل على الأطفال أن يكذبوا بشأن أعمارهم عند التسجيل للحصول على حسابات، إلا أنه يقع على عاتق الوالدين الإشراف على ما يفعله أطفالك عبر الإنترنت وفرض القواعد الخاصة بك مع عائلتك. 
 

4- وضع القواعد الأساسية لاستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية :
قم بإجراء محادثة مع أطفالك حول ما يُسمح لهم بنشره عبر حساباتهم الشخصية، والصفحات التي يتابعونها وعدد المرات التي يُسمح لهم فيها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يعلموا أن هناك عواقب سلوكياتهم الخاطئة عبر الإنترنت ، تمامًا كما هو الحال في العالم الحقيقي؛ إذا أخطأوا ، فيتعين عليهم تحمل المسؤولية وقبول تلك العواقب.

5- ابق على اطلاع على إعدادات الخصوصية طفلك :
ومن الأفضل التحقق من خيارات تخصيص الخصوصية الخاصة بـ مواقع التواصل التي يستخدمها أطفالك، بشكل عام ، ستحتاج إلى التحقق مرة أخرى من إعدادات الخصوصية لكل نظام أساسي بانتظام، حيث يمكن تغيير الإعدادات في أي وقت. سيكون لكل منصة إعدادات فريدة يمكنك تغييرها.

لسوشيال ميديا إدمان السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي Instagram TikTok توعية الأطفال إعدادات الخصوصية

موضوعات متعلقة

كيف أجني حسنات من السوشيال ميديا ؟.. مستشار المفتي يجيب

تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا.. تفاصيل

داعية إسلامي: مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قطع الأرحام.. فيديو

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

ترشيحاتنا

بسبب رفع القيود..متحور دلتا يتسبب في إصابة مئات الآلاف بـ«كورونا طويل الأمد»

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

أثار غضب اليابانيين.. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يخلط بين اليابانيين والصينيين خلال زيارته لطوكيو

روما الإيطالي يعلن التعاقد مع باتريشو حارس مرمى البرتغال

يوسف الصافي نجم النادي الأهلي لكرة الطائرة ينتقل رسميا إلى الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

هاشتاج نحن خلف قائدنا يتصدر تويتر

أستاذ موارد مائية يوضح تفاصيل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

بسبب كابيلو.. بشرة عظيمة لجماهير الأهلي قبل خوض نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ