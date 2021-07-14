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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تربية : تجربة امتحانات الثانوية العامة ناجحة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال  الدكتور مختار الكيال أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن تجربة  امتحانات الثانوية العامة ناجحة  حتى الآن وفق الإمكانات المتاحة أمام الطلاب .


وأضاف  مختار الكيال   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  نظام امتحانات الثانوية العامة الحالي  يسهل الأمر على الطالب".

 

وتابع مختار الكيال:" بعض طلاب الثانوية العامة لا يستطيعون أن يفهموا  عدم ضرورة الإجابة عن الأسئلة في  الامتحانات".

 

واكمل مختار الكيال:" في نظرية  التقييم الحديثة هذه النوعية  من الامتحانات  تقيس القدرات الخاصة المميزة لكل  طالب ".


امتحانات الثانوية العامة

أدى 255 ألفا و353 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألفا و145 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة 2021 ، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالى 1179 طالبا/طالبة.

 

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

 

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

 

وأشار إلى أنه بالمتابعة مع مسؤلى من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء،  وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية الثانوية اخبار التوك شو الامتحانات

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