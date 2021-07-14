عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في العيد عبر شاهد.. العدل جروب تعيد شريهان للمسرح بـ كوكو شانيل

شريهان
شريهان

"العدل جروب" تقدم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية الضخمة كوكو شانيل للنجمة المتألقة شريهان ، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى، عبر منصة "شاهد". 

وتعد "كوكو شانيل" من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، و ضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين. 

وقال المنتج "جمال العدل" اإن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي. 

ويؤكد المنتج "جمال العدل" للجمهور العربي باستمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي. 

txt

شاهد.. صور جديدة لـ شريهان من مسرحية كوكو شانيل

txt

بصورة لـ شريهان.. تركى ال الشيخ يروج لـ مسرحية كوكو شانيل.. شاهد

قصة مسرحية شريهان 

بعد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية، تعود الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل أسم كوكو شانيل ، كان صناعه قد انتهوا من تصويره منذ أكثر من عامين.

لم يكن إقناع وعودة شريهان سهلة على الإطلاق، فقد بدأت الرواية حين حاولت شركة العدل لمدة شهور أقناعها بالعودة من جديد، وبالفعل تم التعاقد معها بعد شهور من التفكير والموافقة ، ثم العدول عن القرار عام 2016 ، الا ان النتيجة النهائية كانت فى صالح الجميع ، وهى عودة ديفا الاستعراض مرة أخرى للمسرحية.

شريهان حين تعاقدت مع العدل جروب لم يكن هناك شكل واضح للتعاقد ، ما بين عودتها تليفزيونياً أو مسرحياُ ، وكان هناك فترة من التفكير ، حتى تم الاستقرار على تقديم 13 عرض مسرحى ، تقدم من خلال شريهان بعض النماذح النسائية فى إطار مسرحي.

كانت عودة شريهان تتطلب العديد من التحضيرات حتى الاستعانة بخبراء أجانب لتحديد أحدث الادوات التى تستخدم فى المسارح العالمية ، حتى يليق بعودة الديفا من جديد الى عرينها.

ومن أجل عيون عودة شريهان من جديد تم التعاقد مع عدد من المؤلفين والمخرجين للاستقرار على 11 أو 13  من الشخصيات النسائية التى اثرت فى مجتمعاتهن بشكل إيجابي، وكان أولى تلك الشخصيات كوكو شانيل مصممة الأزياء العالمية.

وحرصت شريهان على الخضوع لتدريبات شاقة من أجل التاكيد على لياقتها التى لم تفقدها يوماً ، فقد كانت خلال سنوات إبتعادها تحافظ على تلك اللياقة.

بدأ تصوير المسرحية التى خرجت بشكل مبهر لعدة أيام متتالية ، وتم الاستعاته بأفضل الاسماء فى مختلف المجالات ، الا ان تصوير باقى العروض المسرحية توقف.

 

تفاصيل مسرحية شريهان

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول.

ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

كوكو شانيل مسرحية شريهان قصة مسرحية شريهان تفاصيل مسرحية شريهان عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

الدنيا بترقص.. أغنية عمرو دياب تتصدر تطبيق أنغامي

بعد مروره بوعكة صحية.. أول ظهور للفنان هاني شاكر عبر انستجرام

عبد الرحيم كمال يوقع روايته الجديدة بديوان مصر الجديدة.. السبت

وردة واعملها بزعلة.. روتانا تطرح أولى أغاني ألبوم فريدة

بمشاركة ٣٤ فنان مصري.. الأوبرا المصرية تصل روما للاحتفال بعايدة

بعد قيده في نقابة الموسيقيين.. أول مخالفة من مغني المهرجانات علي قدورة

ليس فقط لعرب المهجر.. كباتن الزعتري يعرض تجاريا في السوق الامريكي

الحضرة تحتفي بموسم الحج بسهرة صوفية في دار الأوبرا

ترشيحاتنا

صورة سيلفي تنهي حياة «أنفلونسر» بأبشع الطرق

طارق سليمان عن نهائي أفريقيا: نغمة «مواجهة سهلة» بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي

وزير مالية جنوب السودان: جوبا ستصبح سوقاً للمنتجات المصرية وخطة كاملة للتعاون..فيديو

بعد العنصرية والتنمر ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.. المجتمعات الأوروبية تظهر على حقيقتها

إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

البنك المركزي يعلن عن الشروط النهائية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ