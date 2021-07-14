عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الصحف الإماراتية: البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة.. الإمارات تفرج عن 855 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، بقرار رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 855 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى، إضافة إلى تعليق البحرين دخول المسافرين من 16 دولة.

وتصدر نبأ إعلان البحرين تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات، حيث شملت القائمة "جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران".

وضمت القائمة "جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان، إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا.

وقالت شئون الطيران المدني في البحرين إنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

 

الإمارات.. النيابة العامة تحذر من نشر أخبار التحقيقات

وزارة الدفاع السعودية تكشف طبيعة انفجار مدينة الخرج

عربيا، أبرزت الصحف بينها "الاتحاد" وقوع صدام  بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية أمام مبنى يضم مقر إقامة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتهمونه بعرقلة التحقيق.

وتجمع العشرات أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلباً قدمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم.

وحطم الأهالي مداخل المبنى وبواباته، كما رفعوا صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.

واهتمت الصحف بتأكيد دولة الإمارات تضامنها مع جمهورية العراق، بعد سقوط ضحايا خلال الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى الحسين في الناصرية المخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة العراقية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن نتائج التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية، ستعلن خلال أسبوع، فيما صدرت أوامر باعتقال مسؤولين صحيين.

دولياً، اهتمت الصحف بينها "البيان" بدعوة فرنسا جميع مواطنيها في أفغانستان لمغادرة هذا البلد بسبب مخاوف أمنية، حسبما أعلنت السفارة الفرنسية في كابول، في وقت تواصل حركة طالبان هجوما كبيرا مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان "ستخصص الحكومة رحلة خاصة في 17 يوليو صباحا، تنطلق من كابول، للسماح بعودة جميع أفراد الجالية الفرنسية إلى فرنسا".

وأشارت إلى أنه "لن يتم تسيير أي رحلة إضافية" ودعت رسميا جميع الفرنسيين إلى ركوب هذه الطائرة الخاصة.

وأبلغت السفارة الفرنسيين الذين ينوون "البقاء في أفغانستان إلى ما بعد 17 يوليو، بأنها لن تكون قادرة على ضمان أمن مغادرتهم".

وأضافت أن طاقم السفارة يقوم بعمله، في إشارة إلى استمرار وجود التمثيل الدبلوماسي في الوقت الراهن.

وتابعت السفارة الفرنسية في كابول "نواصل مهامنا، مع المحافظة، الآن أكثر من أي وقت مضى، على دعمنا لجمهورية أفغانستان".

محليا، أبرزت الصحف على رأسها "الخليج" قرار لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات،  بالإفراج عن 855 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وتكفل الشيخ خليفة بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الخطوة من رئيس الإمارات في إطار المبادرات الإنسانية للدولة، والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

الامارات الصحف الإماراتية البحرين عيد الأضحى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

موضوعات متعلقة

الإمارات تترأس اجتماع مجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الإمارات.. النيابة العامة تحذر من نشر أخبار التحقيقات

الصحف السعودية.. مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بمصر ..15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة في قضية الفتنة بالأردن.. والمملكة تكافح البعوض في الأماكن المقدسة قبل موسم الحج

ترشيحاتنا

الأول من نوعه عالميًا .. الكومي يبتكر روبوت يولد المياه في المريخ|شاهد

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطور تقنيات شحن بسرعات جبارة.. إنستجرام تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات المخترقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

حدث ليلا | الرياض وواشنطن تعلنان دعم مصر.. "التعليم" تكشف حقيقة تسريب الجبر والهندسة.. السعودية تعلن طبيعة انفجار الخرج.. إصابة كارول سماحة وأول ظهور لهاني شاكر بعد الوعكة الصحية

النيابة تباشر التحقيق في وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية

مجلس الأمن الدولي يتهم إثيوبيا بعرقلة جهود الإغاثة الإنسانية في إقليم تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ