الأمل موجود.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

زادت التكهنات في الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وإمكانية خروجها من المستشفى قريبا بعد مكوثها هناك أكثر من 70 يوما.

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قائلا إن الأمل موجود في تحسن وضعها.

وأوضح دكتور محمد النادي أثناء استضافته في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على شاشة سي بي سي، أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين، والأجهزة التي تساعد عضلة النفس على آداء وظيفتها.

وأكد عضو لجنة مكافحة كورونا، على أن دلال عبد العزيز لم تتماثل الشفاء، ومازالت تعاني من متلازمة أعراض ما بعد الكورونا، لكن الأمل موجود دائما بالدعم العلمي الذي يساعدها على التحسن.

وأوضح دكتور محمد النادي أن دلال عبد العزيز موضوعة بشكل مستمر على جهاز تنفس صناعي غير ثاقب أي بدون أنبوبة حنجرية، وهي حاليا قادرة على التنفس بمفردها لكن نسبة الأكسجين تنخفض سريعا.

تخوفات الأطباء

وعلم موقع صدى البلد منذ يومين من مصادر مقربة أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تعاني من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم .

يخشى الأطباء أن يحدث تليف كامل فى جدران الحويصلات الهوائية للرئة الذي بدوره سيؤدى إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة فى نسيج الرئة ،هذا الأمر الذي يفقد الرئة أهم وظيفة لها وهي تحميل الدم بالأكسجين وتخليصه من غاز ثانى أكسيد الكربون.

وتشهد حالة دلال عبد العزيز، عدم استقرار كبير حيث تشهد أحيانا الحالة انخفاض في الأكسجين في الدم ؛ وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

ويؤكد صدى البلد أن الفنانة دلال عبد العزيز منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى وهى فى كامل وعيها، ولكن كان يتم فقط وضع جهاز التنفس على وجهها نظرا لضعف الأكسجين .

‬شاركت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بتطبيق انستجرام منذ أيام صورة لها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

