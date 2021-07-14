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منوعات

ردة فعله رائعة

حتى يشاهد نهائي اليورو .. حيلة مذهلة من أصدقاء مصاب بفيروس كورونا

حيلة مذهلة من أصدقاء
حيلة مذهلة من أصدقاء مصاب بفيروس كورونا

 جهز مجموعة من الشباب مفاجأة مذهلة من أجل التخفيف عن صديقهم المصاب بفيروس كورونا المستجد ،للحفاظ على روتينهم قدر المستطاع في مشاهدة مباريات كرة القدم.

وتوصل أصدقاء في إنجلترا لحل طريف لمواساة صديقهم الذي أصيب بفيروس كورونا قبل يومين من موعد نهائي بطولة يورو 2020 الذي خاضه منتخبهم مع نظيره الإيطالي يوم الأحد.

كان «كريس بوب» ينوي استقبال رفاقه لمشاهدة المباراة بمنزله، لكن بدلاً من ذلك، بدأ فترة عزل صحي أحبطت أمله في مشاهدة ممتعة برفقة أصدقائه حسبما ذكر موقع «الرؤية». 

وفي محاولة لإنقاذه من شعور الملل بسبب الجلوس بمفرده لمشاهدة مباراة مهمة، قرر أصدقاء كريس التخفيف عليه بمزحة مفاجئة، إذ صنعوا مجموعة من الدمى من الورق المقوى والوسائد والجوارب.

كريس برفقة دمي أصدقاءه

تفاصيل المفاجأة 

 

وقبل المباراة حضر الأصدقاء لمنزل كريس وتركوا أمام بابه مجموعة الدمى التي ارتدت ملابسهم وحملت على رؤوسها صوراً مقطوعة لوجوههم.

ونقل موقع «ladbible» عن روري كوكر، صديق كريس، قوله: «أردنا مفاجأته، تركنا الدمي أمام الباب، وتسللنا إلى جانب المنزل، واتصلنا به ليفتح الباب».

ونبه «كوكر» أن صديقهم تفاجأ بالاتصال، ولم يصدق رغبتهم في الحضور لمنزله بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكن بعدما فتح الباب أخذ الدمى إلى الداخل، وجلس بجانبها، واستمتع بحضور المباراة برفقتها.

وأشار «كوكر» إلى أنه التقى بصديقه كريس منذ سن الـ16، وقضيا سنوات في مشاهدة مباريات كرة القدم معاً، وكانوا قد اجتمعوا لمشاهدة جميع مباريات يورو 2020 كذلك.

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من جانبه، أكد كريس أنه انفجر ضاحكاً عندما شاهد الدمى أمام الباب، مختتمًا بأنه لم يصدق حجم الجهد الذي بذلوه للتعبير عن تضامنهم معه.

نهائي يورو 2020 

جدير بالذكر أنه قد تجمع الآلاف من جماهير إنجلترا في ساحة ملعب ويمبلي قبل ساعات من انطلاقة نهائي كأس أمم أوروبا « يورو 2020».

وشهدت ساحة ومحيط ملعب «ويمبلي» بالعاصمة الإنجليزية لندن، هتافات وأغاني للجماهير بالشماريخ قبل انطلاق مباراة إيطاليا وإنجلترا

ويدخل منتخب إنجلترا متسلحًا بعاملي الأرض والجماهير، لإسقاط إيطاليا، والتتويج بلقب يورو 2020، للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2020، بعد فوز صعب على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل يأمل منتخب إيطاليا في مواصلة مشواره الرائع من يورو 2020، باقتناص الفوز من الأسود الثلاثة، واستعادة اللقب بعد غياب 43 عاما.

وصعد منتخب إيطاليا إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، عقل انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

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