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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تويتر وفيسبوك يتعهدان بالتصدي للعنصرية في نهائي اليورو.. آبل تهدد بمغادرة أسواق المملكة المتحدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات مميزة.. شاومي تعتزم إطلاق مجموعة هواتف Xiaomi CC 11 قريبا


أطلقت شركة Xiaomi  شاومي الصينية، العديد من أجهزتها الذكية خلال الشهر الماضي، حيث تعمل على زيادة القيمة التسويقية للشركة قبل انقضاء العام، كما تعمل الآن على إحياء سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi CC، التى أطلقتها منذ عامين، وذلك من خلال مجموعة هواتف ذكية جديدة تحت اسم Xiaomi CC 11 .

 

تويتر وفيسبوك يتعهدان بالتصدي للتعليقات العنصرية لما حدث في نهائى اليورو


تعهد عملاقي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بالتصدي للتعليقات العنصرية والمسيئة والموجهة ضد عدد من لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد خسارة مفجعة في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، يورو 2020 ،  على يد المنتخب الإيطالي، مساء أمس الأحد.

 

بسعر مناسب| شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10T 5G.. مواصفات


تداولت عدد من التسريبات اعتزام شركة شاومى الصينية اطلاق هاتف جديد من فئة ريدمي من خلال شركتها الفرعية Redmi ، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Redmi Note 10T 5G والذي من المتوقع أن يكون من ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي ستصدر بسعر مناسب.

 

يوتيوب يتيح ميزة YouTube Shorts للفيديوهات القصيرة في 100 دولة


أتاح موقع يوتيوب YouTube ميزته الجديدة YouTube Shorts في 100 دولة حول العالم، والتي تعتبر ميزة منافسة بالأساس لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، ومن المقرر أن يتوسع يوتيوب في إطلاقها في باقي دول العالم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة.

 

هاتف iPhone 11 Pro لا يزال على القمة بإمكاناته الخارقة.. سعر ومواصفات

 

أحدث هاتف iPhone 11 Pro ثورة تكنولوجية كبيرة في عالم الهواتف الذكية وقت إطلاقه، حيث كان المعالج الخاص به يقدم أداء غير مسبوقا بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون وكذلك هواتف أندرويد، وكان أكثر ما ميز هاتفiPhone 11 Pro هي قدرته الفائقة على التصوير مع دقة التفاصيل وإظهار الألوان بأفضل جودة لدرجة جعلت عددا من المخرجين الكبار يقومون بتصوير إعلانات وأفلاما قصيرة معتمدين على كاميرته فقط دون الاستعانة بأى وسائل أخرى.    

 

بمعالج كوالكوم.. رسميا إطلاق جهاز التابلت MatePad 11 من هواوي


أعلنت شركة Huawei هواوي الصينية ، رسمياً عن جهاز التابلت MatePad 11 ، والذي يعتبر أول جهاز لوحي لها يعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم، من نوع Snapdragon SoC، ونظام تشغيل Harmony OS.

 

واتساب يبدأ في إتاحة أفضل ميزاته لهواتف آيفون.. تفاصيل


كشفت تقارير، أن تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب WhatsApp بدأ في إتاحة واحدة من أهم ميزاته للخصوصية وهي ميزة disappearing messages أو الرسائل المختفية، وذلك لجميع هواتف آيفون.

 

آبل تهدد بمغادرة أسواق المملكة المتحدة.. ما القصة؟


لوح محامون ممثلون لـ شركة آبل الأمريكية، أن الشركة قد تنسحب من أسواق المملكة المتحدة نهائيا وذلك بسبب اختلاف كبير حول شروط براءات الاختراع والنزاع المستمر بينها وبين الشركات الأخرى.

أخبار التكنولوجيا تويتر فيسبوك التعليقات المسيئة التعليقات العنصرية نهائي اليورو آبل أسواق المملكة المتحدة شاومي هواوي واتساب هواتف آيفون

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