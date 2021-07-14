بالأرقام.. كيف أصبحت الحياة في أفغانستان بعد مغادرة قوات أمريكا؟

تنسحب القوات الأمريكية وقوات الناتو أخيرًا من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب ضد طالبان الذين لم يفلحوا في هزيمتهم، وقامت الحركة عوضًا عن ذلك بالاستيلاء على الأراضي الأفغانية بسرعة كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي نيوز”.

هل عادت طالبان؟

تم طرد طالبان - وهي ميليشيا متمردة متطرفة - من السلطة عندما غزت القوات التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2001 أفغانستان. وتم وضع دستور جديد يراعي عمل انتخابات رئاسية ديمقراطية، لكن طالبان شنت تمردًا طويلاً ، واستعادت قوتها تدريجياً وجذبت المزيد من القوات الأمريكية وقوات الناتو إلى النزاع.

الآن ، مع سحب الولايات المتحدة آخر قواتها ، تستعيد المجموعة العديد من المناطق ، وتعيد فرض شكلها الصارم المتطرف الغير حقيقي للأحكام.

الوضع على الأرض

يظهر بشكل جلي إن الوضع على الأرض متقلب ، والوصول المحدود إلى بعض أجزاء البلاد يجعل من الصعب التحقق من التقارير ، لكن من الواضح أن طالبان تحقق مكاسب كبيرة.و يُعتقد أنهم الآن يسيطرون على ثلث مساحة البلاد.

خلفت عشرون عاما من القتال آلاف القتلى من المقاتلين على الجانبين في أفغانستان وعبر الحدود في باكستان المجاورة. كما علق المدنيون في الصراع ، فهم ماتوا بالضربات الجوية للتحالف والهجمات المستهدفة من قبل طالبان.

الضحايا الأفغان

كان عدد المدنيين الذين قتلوا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 "أعلى بكثير" مما كان عليه قبل عام ، وهي زيادة تعزوها الأمم المتحدة إلى استخدام العبوات الناسفة وعمليات القتل الإنتقامية والإستهدافية لعناصر معينة.

شكلت النساء والأطفال 43٪ من الضحايا المدنيين في أفغانستان في عام 2020.

كم عدد الذين فروا من القتال؟

أجبرت سنوات الصراع الملايين على الفرار من ديارهم ، ولجأ بعضهم إلى البلدان المجاورة أو طالبوا باللجوء في أماكن أبعد. لقد تُرك العديد منهم مشردين، ومشردين داخل أفغانستان ، إلى جانب ملايين يواجهون المشقة والجوع.

في العام الماضي ، نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب الصراع.. و منذ عام 2012 ، فر حوالي خمسة ملايين شخص ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.. ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، يوجد في أفغانستان ثالث أكبر عدد من النازحين في العالم.

ووضع جائحة الفيروس الكورونا ضغطًا إضافيًا على موارد أفغانستان على مستوى البلاد ، وكان لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة تأثير على قدرة العديد من الناس على كسب المال - خاصة في المناطق الريفية.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، يواجه أكثر من 30٪ من السكان مستويات طارئة أو أزمة من انعدام الأمن الغذائي.

هل يمكن للفتيات الذهاب إلى المدرسة الآن؟

سمح سقوط نظام طالبان ببعض التغييرات الهامة والتقدم فيما يتعلق بحقوق المرأة والتعليم. في عام 1999 ، لم تكن هناك فتاة واحدة مسجلة في مدرسة ثانوية وكان هناك 9000 فقط في المدارس الابتدائية.

بحلول عام 2003 ، كان هناك2.4 مليون فتاة في المدرسة.و يبلغ هذا الرقم الآن حوالي 3.5 مليون ، وحوالي ثلث الطلاب في الجامعات العامة والخاصة من النساء.

لكن وفقًا لليونيسف، لا يزال هناك أكثر من 3.7 مليون طفل خارج المدرسة و 60٪ منهم فتيات ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع المستمر ونقص المرافق التعليمية المناسبة والمعلمات.

تقول طالبان إنها لم تعد تعارض تعليم الفتيات ، لكن وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، فإن القليل جدًا من مسؤولي طالبان في المناطق التي يسيطرون عليها يسمحون للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد سن البلوغ.

المزيد من الفرص للنساء

تشارك النساء أيضًا في الحياة العامة ، ويشغلن مناصب سياسية ويبحثن عن فرص عمل. بدأت أكثر من 1000 امرأة أفغانية أعمالهن التجارية الخاصة بحلول عام 2019 وعملن في جميع الأنشطة التي كانت محظورة في ظل حكم طالبان.

ينص الدستور الآن على أن تشغل النساء ما لا يقل عن 27٪ من المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان ، ويتجاوزن ذلك بشكل طفيف حاليًا مع 69 مقعدًا من أصل 249 مقعدًا.

يتزايد الوصول إلى الهواتف المحمولة والإنترنت ، على الرغم من العديد من مشكلات البنية التحتية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

هناك أكثر من 8.6 مليون شخص - حوالي 22 ٪ من السكان - لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في يناير 2021 ويستخدم الملايين الآن وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يستمر استخدام الهواتف المحمولة في النمو - حيث يمتلك حوالي 68٪ من الأشخاص الآن هواتف محمولة. لكن وفقًا للأمم المتحدة ، لا يزال الانقطاع المتقطع لخدمة الهاتف المحمول يؤثر على الاتصالات.

وكثير من الناس في أفغانستان ليس لديهم حساب مصرفي - حوالي 80٪ من البالغين ، وهي نسبة أعلى من المتوسط ​​في البلدان ذات الدخل المنخفض. بالإضافة إلى المخاوف الأمنية ، يقول البنك الدولي إن هذا يرجع بشكل أساسي إلى المعتقدات الدينية والثقافية ، وانعدام الثقة في القطاع المالي ، وانخفاض معدلات المعرفة المالية.

ومع ذلك ، يتوقع البنك أن تساعد المشاريع الجديدة في مضاعفة نسبة البالغين الأفغان الذين يمتلكون حسابات مصرفية في السنوات الخمس المقبلة.

عدد أصحاب الحسابات المصرفية

في العاصمة ، كابول ، حيث تصطف المنازل المبنية من الطوب اللبن على سفوح التلال ، تغير أفق المدينة على مدار العشرين عامًا الماضية ، مع وجود مجموعات من المباني الشاهقة. لاستيعاب سكان المدينة المتضخم.

وشهدت كابول تمدينًا سريعًا في السنوات التي أعقبت سقوط طالبان ، حيث انتقل الناس من المناطق الريفية حيث استمر القتال ، وعاد الأفغان الذين فروا من طالبان في التسعينيات إلى ديارهم من باكستان وإيران.

الأفيون

لا تزال أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم ، ويقدر المسؤولون البريطانيون أن حوالي 95٪ من الهيروين الذي يصل إلى المملكة المتحدة مصدره أفغانستان.

ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة ، فقد زادت زراعة الخشخاش في أفغانستان بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية ، ولا تزال 12 مقاطعة فقط من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 خالية من زراعة الخشخاش.

هذا على الرغم من برامج الاستئصال المستهدفة والحوافز للمزارعين للتحول إلى المحاصيل مثل الرمان أو الزعفران.

على الرغم من أن طالبان فرضت حظراً قصير الأمد على زراعة الخشخاش في عام 2001 ، فقد أصبحت منذ ذلك الحين مصدر دخل بملايين الدولارات لهم ولغيرهم. غالبًا ما يُجبر مزارعو الخشخاش على دفع ضرائب على أرباحهم للمقاتلين.

يُنظر إلى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن وقلة فرص العمل على أنها الدوافع الرئيسية لزيادة إنتاج الخشخاش.