بعد تكريمها في مهرجان الأزياء .. 10 صور تكشف عن أناقة درة

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق مساء اليوم بتكريمها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي بـ مهرجان EMIGALA للأزياء.

اعتادت الفنانة درة على مشاركة متابعيها و جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بأبرز الصور و اللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

إطلالات درة

كشفت صور درة على الإنستجرام عن ذوقها الرفيع و الأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو العصرية أو فساتين السهرة التي تجذب بها الأنظار بالأخص عند ظهورها على السجادة الحمراء.

تظهر درة خلال جلسات التصوير التي تخضع لها بمجموعة من الإطلالات و الملابس الراقية و المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تعتمد في أغلب الأوقات على الإطلالات التي تحمل توقيع الإستايلست يمني مصطفي.

فساتين درة



تعتمد درة على الفساتين الرائعة و القيمة التي تزيد من جاذبيتها و أناقتها و تمشف عن قوامها الرشيق و المثالي، حيث تميل إلي أختيار التصميمات التي تحمل توقيع مصممين الأزياء العالميين كما تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفخامة و الراقية التي تجعلها مميزة كما يطلق عليها العديد ملكة الأناقة.

تتميز درة بأنها تفضل التجديد و التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء ، كما تقوم بأختيار الحقائب و الأحذية المميزة التي تزيد من أناقتها أيضا.

تقوم درة بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الفخامة و الراقية التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة، و لم تبالغ درة في اختيار صيحات المكياج و تسريحات الشعر و لكنها تعتمد على الصيحات المواكبة لأحدث صيحات الموضة مما يكشف عن جمالها.

من جانب أخر يشار إلى أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.



وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

درة 2

درة 3

درة 4

درة 5

درة 6

درة 7

درة 8

درة 9

درة 10