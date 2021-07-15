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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. تعرف على أهمية ممارسة الرياضة

اليوم العالمي لمهارات
اليوم العالمي لمهارات الشباب

يصادف 15 يوليو اليوم العالمي  لـ مهارات الشباب، و يركز هذا اليوم على الأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال.


أدى انتشار فيروس كورونا المستجد وعمليات الإغلاق إلى ركود غير مسبوق في مهارات الشباب مما أثر عليهم بالسلب في جميع أنحاء العالم .


أكد موقع sportanddev ،  أنه تم استخدام الرياضة في جميع أنحاء العالم كأداة لتمكين تعلم المهارات المختلفة المطلوبة من قبل الشباب لتحقيق النجاح،  كما تم استخدام النهج القائمة على الرياضة كوسيلة لربط الشباب بفرص العمل المستقبلية،  يجب اعتبار القيمة والفرص التي توفرها الرياضة عنصرًا مهمًا في التخطيط لـ مهارات الشباب في عالم ما بعد COVID.

 

أثر فيروس كورونا  على الشباب


كان لـ فيروس كورونا تأثير مدمر على تعليم وتنمية الأطفال والشباب ، حيث قدرت اليونيسف إغلاق المدارس بالكامل لـ 168 مليون طفل على مستوى العالم منذ بداية الوباء ، ولم يتمكن 463 مليون طفل من الوصول إلى التعلم عن بعد خلال هذه الفترة.

كان للوباء تأثير كبير على الاقتصاد العالمي ، حيث ترك أجزاء كبيرة من السكان عاطلين عن العمل ، مع انخفاض عمالة الشباب بأكثر من الضعف مقارنة بالبالغين،  وهذا سيجعل من الصعب على الشباب الحصول على عمل في المستقبل أيضًا ، نظرًا لمستويات خبرتهم المنخفضة نسبيًا مقارنة بالعمال البالغين.

من أجل مواجهة هذه التحديات والمستقبلية ، يجب أن يكون الشباب قادرين على الوصول إلى فرص التعلم وبناء القدرات المناسبة وذات الصلة بالسياق ، والتي تم تقليلها أيضًا إلى الحد الأدنى بسبب الوباء،  يجب مراجعة المهارات التي يتعلمها الشباب  وخاصة المهارات الشاملة التي يمكن أن تبني قدراتهم ليكونوا قادرين على معالجة المزيد من أوجه عدم اليقين في المستقبل.

 

الرياضة لبناء المهارات

 

تم تحديد الرياضة كعامل تمكين لمجموعة واسعة من المهارات الشخصية والمهارات الحياتية ، والتي يمكن أن تساعد في التنمية الشخصية للشباب وتزويدهم بمهارات قابلة للتوظيف، أصبحت هذه المهارات الحاسمة أكثر أهمية من أي وقت مضى ، بالنظر إلى سياق الوباء على وجه الخصوص ، يمكن استخدام الرياضة كوسيلة فعالة لتعليم مهارات المرونة ، والعمل بشكل تعاوني ، والتواصل بشكل فعال وكذلك تعلم التعامل مع الشدائد والفشل بشكل مناسب ، الأمر الذي سيكون حاسمًا في التعامل مع الآثار اللاحقة للوباء جنبًا إلى جنب مع تحديات المستقبل غير المتوقعة،  تتمتع الرياضة أيضًا بالقدرة على بناء قدرات الأفراد على التفكير الإبداعي والنقدي وتعزيز روح المبادرة والمهارات الأساسية في عالم ما بعد الجائحة لتزدهر وتكون ذات صلة في أماكن العمل واكتساب فرص العمل.

 

أثبتت المناهج القائمة على الرياضة أنها حيوية لربط الشباب بمختلف فرص التعلم والتدريب التي يمكن أن تساعد في تأمين سبل العيش في المستقبل،  كما اعتبرت الرياضة أداة حيوية في إبقاء الأطفال والشباب في المدارس ، وخاصة الفتيات فضلاً عن تعزيز فرصهم في الوصول إلى التعليم العالي،  علاوة على ذلك  تم الاعتراف بالرياضة كفرصة للشباب لبناء شبكاتهم الاجتماعية والمهنية ، إلى جانب التعرف على مختلف الفرص المهنية والتعليمية والتوظيفية والوصول إليها.

 

عندما تبدأ الاقتصادات في الانفتاح مرة أخرى ، يجب الاعتراف بدور الرياضة في تعزيز مهارات وفرص الشباب في الحصول على فرص عمل هادفة وتأمينها من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين ، لا سيما داخل المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية.


في هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب 2021 ، من الضروري أن ينظر إلى الرياضة من قبل القطاعين الخاص والعام على أنها عامل تمكين لإعادة تصور وتنشيط المهارات المطلوبة من قبل الشباب للنجاح في عالم ما بعد الوباء.
 

مهارات الشباب الرياضة لبناء المهارات فيروس كورونا المستجد ريادة الاعمال فرص الشباب

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