عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن شروطا مقابل وقف إطلاق النار مع أفغانستان

طالبان
طالبان

أعلن مفاوض بالحكومة الأفغانية، أن حركة طالبان اقترحت وقف إطلاق نار لمدة 3 أشهر للإفراج عن آلاف السجناء.

وحسب وكالة “خاما برس” الأفغانية، قال عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني، نادر نادري، إن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق الآلاف من سجناء الحركة لدى الحكومة الأفغانية، إضافة إلى شطب اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة.

وسط هجمات طالبان.. باكستان تطلق الغاز المسيل للدموع عند الحدود مع أفغانستان

استيلاء طالبان على 85% من أفغانستان..ماذا كانت تفعل أمريكا طوال 20 عاما؟

وأضاف أن طالبان عرضت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر لكنها طالبت بإطلاق سراح 7000 سجين لدى الحكومة الأفغانية.

وأشار إلى أن طالبان اشترطت أيضا "شطب زعماء الجماعة من القائمة السوداء للأمم المتحدة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر"، لافتا إلى أن هذا "مطلب كبير من الحركة".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت حركة طالبان هجماتها على الأراضي الأفغانية، وأعلنت عن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.

طالبان حركة طالبان وقف إطلاق نار إطلاق سراح القائمة السوداء للأمم المتحدة وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

تداول صور أسئلة جغرافيا الثانوية العامة بعد توزيعها داخل اللجان

تعاقدات بـ 26 مليون دولار..التجارة تعلن نتائج البعثة التجارية الأولى للكاميرون والسنغال

مدافع الزمالك السابق: سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي

3000 صاروخ علي تل ابيب.. إسرائيل تستعد للحرب القادمة مع حزب الله

أسعار اللحوم اليوم الخميس 15 يوليو 2021

انفوحراف .. مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ