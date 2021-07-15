طالبان تعلن شروطا مقابل وقف إطلاق النار مع أفغانستان

أعلن مفاوض بالحكومة الأفغانية، أن حركة طالبان اقترحت وقف إطلاق نار لمدة 3 أشهر للإفراج عن آلاف السجناء.

وحسب وكالة “خاما برس” الأفغانية، قال عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني، نادر نادري، إن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق الآلاف من سجناء الحركة لدى الحكومة الأفغانية، إضافة إلى شطب اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة.

وأضاف أن طالبان عرضت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر لكنها طالبت بإطلاق سراح 7000 سجين لدى الحكومة الأفغانية.

وأشار إلى أن طالبان اشترطت أيضا "شطب زعماء الجماعة من القائمة السوداء للأمم المتحدة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر"، لافتا إلى أن هذا "مطلب كبير من الحركة".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت حركة طالبان هجماتها على الأراضي الأفغانية، وأعلنت عن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.