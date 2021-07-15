عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البديل المثالي لمنتجات الألبان.. فوائد صحية لتناول حليب اللوز

صدى البلد


فوائد صحية لتناول حليب اللوز لصحتك فهو له العديد من الفوائد التي تجعله البديل المثالي لمنتجات الألبان.

ويعد حليب اللوز مشروب منخفض السعرات الحرارية مصنوع من اللوز والماء. 

يطحن اللوز ويخلط بالماء الذي يصفى بعد ذلك لإنتاج حليب بنكهة الجوز ويعرف حليب اللوز بفوائده العديدة ليس فقط لصحتك ولكن أيضًا لبشرتك وشعرك .

حليب اللوز مفيد للهضم
 

 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز ، يعتبر حليب اللوز بديلاً مثاليًا بسبب محتواه المنخفض من اللاكتوز. يخفف حليب اللوز من ارتجاع الحمض ومشاكل الجهاز الهضم 

 استبدل مشروبك الصباحي اليومي بحليب اللوز فهوأخف وزنا وأكثر صحة 

فوائد حليب الصويا.. وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد تناول الحمص للحامل.. إنتاج حليب الثدي أبرزها


حليب اللوز ومكافحة الشيخوخة
 

حليب اللوز عنصر رائع في منع الشيخوخة المبكرة إنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج ، ويساعد الجلد على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة مع تحسين وعلاج مشاكل الجلد الأخرى مثل تغير اللون والجفاف وفرط التصبغ والبهتان.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من حليب اللوز مع بياض بيضة وبضع قطرات من عصير الليمون. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفه بالماء الدافئ.

يقلل من حب الشباب
 

حب الشباب هو أحد أكثر مشاكل الجلد شيوعًا التي يواجهها الناس اخلطي ملعقتين كبيرتين من حليب اللوز مع ملعقة كبيرة من جل الصبار والعسل و ضعيه بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

يزيد من نمو الشعر

المغنيسيوم عنصر أساسي يساعد في جعل شعرك أقوى مع تعزيز عملية نمو الشعر ، وهو موجود أيضًا في حليب اللوز. إذا كان جسمك يفتقر إلى المغنيسيوم ، فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر ويساعد حليب اللوز على تحسين جودة شعرك وتوفير الكمية المناسبة من المغنيسيوم لجسمك.

نصيحة احترافية: امزجي زيت اللوز وزيت الخروع ومسحوق الشوفان وضعيه على أقفالك لعمل قناع نمو الشعر المثالي . اتركيه لمدة 30 دقيقة لشطفه بالماء ثم بالشامبو.
 

جيد للبشرة الجافة
 

تحتاج البشرة الجافة دائمًا إلى الترطيب الفوري و يمكنك استهلاكه يوميًا أو حتى استخدام المنتجات التي تحتوي على حليب اللوز كمكون رئيسي.

  خذ ملعقة كبيرة من حليب اللوز ، واخلط قطرتين من العسل وملعقة صغيرة من الكركم. ضعيه بالتساوي واتركيه لمدة 10 دقائق. اغسلي وجهك بمنظف معتدل ووزعيه بمرطب خفيف.

اللوز حليب اللوز فوائد صحية لتناول حليب اللوز حليب اللوز مفيد للهضم حليب اللوز ومكافحة الشيخوخة

موضوعات متعلقة

تناولي حفنة من اللوز يوميا وشاهدي ماذا يحدث

هل حليب الإبل يكافح الأمراض الخطيرة

ترشيحاتنا

‏الزمالك يقترب من ضم لاعب وسط طلائع الجيش

طارق الملا: صناعة البترول المصرية حالياً على الخريطة العالمية

السفير أحمد فاروق يبحث مع رئيس وزراء اليمن جهود تسوية الأزمة

بيان رسمي.. الكشف عن مخالفات مالية فى الكاف وإعلان مهم غدًا

استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة

المجلس التصديرى للملابس يشارك فى معرض "صنع فى مصر" فى جوبا جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

ارتفاع حرارة ورطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

اﻟﻤﺰﻳﺪ