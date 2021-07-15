البديل المثالي لمنتجات الألبان.. فوائد صحية لتناول حليب اللوز



فوائد صحية لتناول حليب اللوز لصحتك فهو له العديد من الفوائد التي تجعله البديل المثالي لمنتجات الألبان.

ويعد حليب اللوز مشروب منخفض السعرات الحرارية مصنوع من اللوز والماء.

يطحن اللوز ويخلط بالماء الذي يصفى بعد ذلك لإنتاج حليب بنكهة الجوز ويعرف حليب اللوز بفوائده العديدة ليس فقط لصحتك ولكن أيضًا لبشرتك وشعرك .

حليب اللوز مفيد للهضم



بالنسبة للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز ، يعتبر حليب اللوز بديلاً مثاليًا بسبب محتواه المنخفض من اللاكتوز. يخفف حليب اللوز من ارتجاع الحمض ومشاكل الجهاز الهضم

استبدل مشروبك الصباحي اليومي بحليب اللوز فهوأخف وزنا وأكثر صحة



حليب اللوز ومكافحة الشيخوخة



حليب اللوز عنصر رائع في منع الشيخوخة المبكرة إنه غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج ، ويساعد الجلد على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة مع تحسين وعلاج مشاكل الجلد الأخرى مثل تغير اللون والجفاف وفرط التصبغ والبهتان.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من حليب اللوز مع بياض بيضة وبضع قطرات من عصير الليمون. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفه بالماء الدافئ.

يقلل من حب الشباب



حب الشباب هو أحد أكثر مشاكل الجلد شيوعًا التي يواجهها الناس اخلطي ملعقتين كبيرتين من حليب اللوز مع ملعقة كبيرة من جل الصبار والعسل و ضعيه بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

يزيد من نمو الشعر

المغنيسيوم عنصر أساسي يساعد في جعل شعرك أقوى مع تعزيز عملية نمو الشعر ، وهو موجود أيضًا في حليب اللوز. إذا كان جسمك يفتقر إلى المغنيسيوم ، فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر ويساعد حليب اللوز على تحسين جودة شعرك وتوفير الكمية المناسبة من المغنيسيوم لجسمك.

نصيحة احترافية: امزجي زيت اللوز وزيت الخروع ومسحوق الشوفان وضعيه على أقفالك لعمل قناع نمو الشعر المثالي . اتركيه لمدة 30 دقيقة لشطفه بالماء ثم بالشامبو.



جيد للبشرة الجافة



تحتاج البشرة الجافة دائمًا إلى الترطيب الفوري و يمكنك استهلاكه يوميًا أو حتى استخدام المنتجات التي تحتوي على حليب اللوز كمكون رئيسي.

خذ ملعقة كبيرة من حليب اللوز ، واخلط قطرتين من العسل وملعقة صغيرة من الكركم. ضعيه بالتساوي واتركيه لمدة 10 دقائق. اغسلي وجهك بمنظف معتدل ووزعيه بمرطب خفيف.