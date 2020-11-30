6 فوائد غير متوقعه لتناول كوب من حليب اللوز

اللوز يعدواحد من أكثر المكسرات التى تشتهر بفوائدها الصحية واستخدامات الطهي المذهلة. يمكن تناول اللوز كوجبات خفيفة ، ثم طحنه إلى دقيق وتحويله إلى حليب كريمي ، المعروف باسم حليب اللوز. حليب اللوز هو أحد أشهر منتجات اللوز التي أصبحت شائعة على نطاق واسع بسبب قوامه ونكهته الغنية. إنه حليب نباتي صحي ولذيذ بديل لحليب البقر.









ما هو حليب اللوز؟

1. يساعد على فقدان الوزن

2. يستقر مستويات السكر في الدم

لا يسبب حليب اللوز غير المحلى ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. غالبًا ما يحد مرضى السكر من تناولهم اليومي من الكربوهيدرات ، وحيث أن حليب اللوز من المشروبات منخفضة الكربوهيدرات ، فإن تناوله يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم

3. يدعم صحة العظام

4. يحسن صحة القلب

5. يحارب أضرار الجذور الحرة

6. قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يتكون حليب اللوز من نقع اللوز وخلطه بالماء ثم تصفية الخليط لإزالة المواد الصلبة. يحتوي حليب اللوز على قوام كريمي ونكهة البندق .اقترح الباحثون أن حليب اللوز بديل جيد للأطفال والبالغين الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل الحليب . إنه أيضًا اختيار جيد للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.حليب اللوز غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين هـ والريبوفلافين وفيتامين د والنحاس والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفوريحتوي حليب اللوز المباع تجاريًا على مكثفات ومواد حافظة لتحسين الملمس ومدة الصلاحية. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مضافة لتعزيز محتواه الغذائي.إليك الفوائد الصحية لحليب اللوز وفقا لموقع بولد سكاى الهندىحليب اللوز منخفض السعرات الحرارية والسكر ، وهذا يعني أنه يمكنك شرب الكثير منه دون التسبب في زيادة الوزن والمساعدة في إدارة الوزن. يحتوي اللوز أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزننظرًا لأن حليب اللوز غني بالكالسيوم وفيتامين د ، فإن تناوله سيساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية. الكالسيوم معدن مهم لازم لتطوير عظام صحية ويساعد في تقليل مخاطر الاصابة بالكسور وهشاشة العظام. من ناحية أخرى ، يلعب فيتامين د أيضًا دورًا رئيسيًا في صحة العظام من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم لتعزيز صحة العظام .يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية ، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، والتي تعد مفيدة لصحة القلب. يمكن لشرب حليب اللوز أن يخفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) ويزيد الكوليسترول HDL (الجيد) ، وبالتالي يحسن صحة القلب .يعتبر حليب اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري لحماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة . يحارب فيتامين إي أيضًا الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم ، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنةيساعد محتوى فيتامين هـ في حليب اللوز في إبطاء تطور الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر. وجدت الدراسات أن فيتامين E يحسن الأداء العقلي ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر