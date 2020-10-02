ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من اللوز خلال اليوم

يعد اللوز من أفضل أنواع المكسرات، فهو يحتوي على العديد من الفوائد والفيتامينات التى يحتاجها الجسم بشكل مستمر، كما يساعد على تنشيط الذاكرة، وفقدان الوزن بشكل جيد.





ونشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، مجموعة من الفوائد الصحية التى يحتوي عليها اللوز، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "الفيسبوك".





يحتوي اللوز على:

البروتين

الألياف

المغنيسيوم وفيتامين E.





من أهم فوائده:

المساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع

يساهم في خفض الكوليسترول الضار

موازنة السكر في الدم

يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة ليساعد على خسارة الوزن

مفيد للعظام وصحة الدماغ وصحة العين

كما يفضل تناول كمية صغيرة منه بمقدار حفنة اليد يوميا

ومن الأفضل أن لا يكون مملح