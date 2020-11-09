فائدة غير متوقعه لتناول منقوع ماء اللوز





1- تناول المزيد من الملح.



2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم.



3- تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم قد يساعد في انخفاض ضغط الدم.



4- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت.



5- ماء اللوز: نقع من 5 إلى 6 لوز بين عشية وضحاها ، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب.

