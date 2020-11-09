فائدة غير متوقعه لتناول منقوع ماء اللوز

يعانى البعض من انخفاض ضغط الدم ويبحثون
عن علاج مناسب لهم مع العلم أنه لا يعد ضغط الدم المنخفض علامة على وجود مشكلة طبية ، ولكن فى بعض الحالات الاخرى يرجع لوجود مشاكل كبيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب.. ويمكن لطبيب تشخيص الحالة واكتشاف السبب.
تعد أسباب انخفاض الضغط المفاجئ الحمل و فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة و ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة واضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية.
اعراض انخفاض الضغط المفاجئ:
على الجانب أما اعراض انخفاض الضغط المفاجئ وهى وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:
1- إعياء 2- دوار 3- الشعور بدوخة 4- الغثيان 5- وجود مشكلة فى الرؤية 6- فقدان الوعي
حيل سريعة لعلاج انخفاض ضغط الدم:
1-
تناول المزيد من الملح.
2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم.
3-
تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم قد يساعد في انخفاض ضغط الدم.
4- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة
ضغط الدم بشكل مؤقت.
5- ماء اللوز: نقع من 5
إلى 6 لوز بين عشية وضحاها ، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب.