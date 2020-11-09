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مرأة

فائدة غير متوقعه لتناول منقوع ماء اللوز

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعانى البعض من انخفاض ضغط الدم ويبحثون عن علاج مناسب لهم مع العلم أنه لا يعد ضغط الدم المنخفض علامة على وجود مشكلة طبية ، ولكن فى بعض الحالات الاخرى يرجع لوجود مشاكل كبيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب.. ويمكن لطبيب تشخيص الحالة واكتشاف السبب.

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أسباب انخفاض الضغط المفاجئ:
تعد أسباب انخفاض الضغط المفاجئ  الحمل و فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة و ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة واضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية.

اعراض انخفاض الضغط المفاجئ:
على الجانب أما اعراض انخفاض الضغط المفاجئ وهى وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:

1- إعياء
2- دوار
3- الشعور بدوخة
4- الغثيان
5- وجود مشكلة فى الرؤية
6- فقدان الوعي

حيل سريعة لعلاج انخفاض ضغط الدم:


1- تناول المزيد من الملح.

2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم.

3- تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم قد يساعد في انخفاض ضغط الدم.

4- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت.

5- ماء اللوز: نقع من 5 إلى 6 لوز بين عشية وضحاها ، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب.

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