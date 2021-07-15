عضو صحة النواب: تعامل الحكومة مع أزمة كورونا أدي إلى تقليل الإصابات

إعتبر النائب الدكتور عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن تتعامل الدولة والحكومة بشكل احترافي مع أزمة كورونا ووبطريقة عملية بالسيطرة على الجائحة دون الإضرار بمصلحة المواطنين واقتصاد الدولة وقد أدي ذلك إلى عدم إنتشار الفيروس بشكل كبير مما أدي الى أن منظمة الصحة العالمية قيَّمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم بالمستوي الأقل .

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ”، الدولة عملت على توفير كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا وبالتالي تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية .

وتابع قائلا:ان تطبيق الإجراءات أو القرارات الاحترازية تم بطريقة عملية مدروسة قابلة للتطبيق، وكانت بمثابة الحل الأمثل في مواجهة مثل هذه الأزمات، مدللا على ذلك بالغرامة الفورية للغير ملتزمين بارتداء الكمامة والتي طبقتها الحكومة منذ بداية العام الجاري ، وأيضا حملات التوعية بضرورة اخذت اللقاح وغيرها من الإجراءات الهامه التى إتخذتها الحكومة .

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

واستهلت زايد عرضها بتناول الموقف الوبائي لانتشار الفيروس على مستوى العالم، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية قيَّمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس، وقسمته إلى 6 مستويات، تقع مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء.