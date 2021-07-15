عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يشدد على المتابعة الميدانية للوقوف على مشكلات المواطنين

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً موسعاً، مع رئيسي مركزي أبشواي وطامية، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة لواضعي اليد، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذا التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع تابع مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي أبشواي وطامية، آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأعداد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء القري بحصر مساحات الأراضي المملوكة للدولة بكل قرية لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المواطنين.

 

وأكد محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة قروية، مسئول مسئولية كاملة عن نطاق الوحدة المحلية المكلف بها، ويجب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وكذا المنشآت الخدمية بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة تواجد رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين بشكل دائم لحل مشكلاتهم ومتابعتها أولاً بأول، لافتاً إلى أن القطاع المحلى ورئيس الوحدة خط الدفاع الأول لمواجهة المشكلات.

 

وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة تحتاج إلي بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود ومشاركة الهيكل الإداري بكل وحدة قروية في العمل بشكل متكامل، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ووجه محافظ الفيوم رؤساء القرى بحصر ومراجعة ودراسة موقف كافة أراضي أملاك الدولة المزمع تقنينها الواقعة بنطاق وحداتهم القروية، وبيان مدى أهميتها وميزاتها النسبية وفوائدها، للعمل على استخدامها في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تعود بالنفع على المواطنين، كالمجمعات الخدمية، ومجمعات الأسواق والمواقف، ومحطات الرفع والمعالجة، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخري.

 

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلي أن الاجتماع تناول أيضاً التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث بكافة القري، وفي هذا الصدد وجه المحافظ رؤساء القري، بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتواصل بشكل دائم مع المزارعين وأصحاب الأراضي لحثهم على تطبيق منظومة الري الحديث لدورها في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية والمحصول.

 

كما وجه المحافظ رؤساء القري بالارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات، وتابع اجراءات حصر المحلات والمنشآت التجارية وتصنيفها من حيث المرخص وغير المرخص، لتعظيم الايرادات للوفاء بكافة مستلزمات الوحدة من أجور للعمالة الموسمية وخلافه.

 

كما وجه "الأنصاري" رؤساء القري بحصر أعداد ماكينات ATM والبنوك التابعة لها، موضحاً أن كل قرية سيتم تركيب ماكينتين تابعين لبنكين مختلفين، بالاضافة إلي ماكينة ثالثة تابعة للهيئة القومية للبريد المصري، لتيسير معاملات السحب والسداد علي المواطنين في تلك القري ومنع التكدس والزحام للحفاظ على سلامة الجميع.

 

وطرح رؤساء الوحدات القروية خلال الاجتماع أهم المشكلات التي يواجهونها والمعوقات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومن جهته عمل المحافظ جاهداً علي تذليل تلك المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.

بشكل مباشر.. محافظ الفيوم: مشروع خاص بتحويل مخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة

بشكل مباشر.. محافظ الفيوم: مشروع خاص بتحويل مخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة

39e78011-6bf9-412f-96e5-6781ee1b08c7
39e78011-6bf9-412f-96e5-6781ee1b08c7
1027c6cf-5787-4a33-bd81-6779c7a24638
1027c6cf-5787-4a33-bd81-6779c7a24638
4789e1eb-433c-4229-9e5f-e65413fc09cc
4789e1eb-433c-4229-9e5f-e65413fc09cc
محافظ الفيوم المتابعة الميدانية مشكلات المواطنيين أرض الواقع منظومة الري الحديث اخبار الفيوم اخبار محافظة الفيوم اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

ثقافة الفيوم تناقش الهجرة الغير شرعية

نيابة الفيوم تطلب تحريات المباحث للوصول الى المتهمين بـ تجميع 20 حمار

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: جشع التجار أهدر 4 مليارات جنيه من خزينة الدولة

كارتيرون يصل القاهرة لقيادة تدريب الزمالك

الكشف عن سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه رسميا

فريق طلابي بهندسة المنصورة يدشن أول روبوت للخدمات الطبية

تباين مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الاسبوع

المشدد 16 سنة لـ طبيب الأسنان المتهم بالتحرش وهتك عرض الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

شيلت مشاهد تانية ومحدش أجبرك.. تامر حسني يرد علي اتهامات حلا شيحة بشأن كليب أغنيته الأخيرة

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

رسالة قاسية.. مخرج لـ حلا شيحة: "لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

فيديو

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ