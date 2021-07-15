محافظ الفيوم يشدد على المتابعة الميدانية للوقوف على مشكلات المواطنين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً موسعاً، مع رئيسي مركزي أبشواي وطامية، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة لواضعي اليد، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذا التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع تابع مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي أبشواي وطامية، آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأعداد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء القري بحصر مساحات الأراضي المملوكة للدولة بكل قرية لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة قروية، مسئول مسئولية كاملة عن نطاق الوحدة المحلية المكلف بها، ويجب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وكذا المنشآت الخدمية بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة تواجد رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين بشكل دائم لحل مشكلاتهم ومتابعتها أولاً بأول، لافتاً إلى أن القطاع المحلى ورئيس الوحدة خط الدفاع الأول لمواجهة المشكلات.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة تحتاج إلي بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود ومشاركة الهيكل الإداري بكل وحدة قروية في العمل بشكل متكامل، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الفيوم رؤساء القرى بحصر ومراجعة ودراسة موقف كافة أراضي أملاك الدولة المزمع تقنينها الواقعة بنطاق وحداتهم القروية، وبيان مدى أهميتها وميزاتها النسبية وفوائدها، للعمل على استخدامها في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تعود بالنفع على المواطنين، كالمجمعات الخدمية، ومجمعات الأسواق والمواقف، ومحطات الرفع والمعالجة، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخري.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلي أن الاجتماع تناول أيضاً التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث بكافة القري، وفي هذا الصدد وجه المحافظ رؤساء القري، بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتواصل بشكل دائم مع المزارعين وأصحاب الأراضي لحثهم على تطبيق منظومة الري الحديث لدورها في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية والمحصول.

كما وجه المحافظ رؤساء القري بالارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات، وتابع اجراءات حصر المحلات والمنشآت التجارية وتصنيفها من حيث المرخص وغير المرخص، لتعظيم الايرادات للوفاء بكافة مستلزمات الوحدة من أجور للعمالة الموسمية وخلافه.

كما وجه "الأنصاري" رؤساء القري بحصر أعداد ماكينات ATM والبنوك التابعة لها، موضحاً أن كل قرية سيتم تركيب ماكينتين تابعين لبنكين مختلفين، بالاضافة إلي ماكينة ثالثة تابعة للهيئة القومية للبريد المصري، لتيسير معاملات السحب والسداد علي المواطنين في تلك القري ومنع التكدس والزحام للحفاظ على سلامة الجميع.

وطرح رؤساء الوحدات القروية خلال الاجتماع أهم المشكلات التي يواجهونها والمعوقات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومن جهته عمل المحافظ جاهداً علي تذليل تلك المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.

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