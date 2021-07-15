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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين لاتجارهما بالهيروين فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لكل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س"، 30 سنة عاطلين لإتجارهما بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين أحرزوا وبقصد الاتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وضبطا بحوزتهما كمية كبيرة من المخدر خلال حملة أمنية جرى الإعداد لها عقب ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى.

وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية تمكنت من ضبط كل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س" 30 سنة لاتجارهما بمخدر الهيروين حيث وردت معلومات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" بقرية كفر منصور دائرة المركز.

وعلى الفور جرى ضبط المتهمين بواسطة الأكمنة المعدة لها وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما احتياطيا، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها فى القليوبية، والتى أصدرت حكمها السابق
من ناحية اخرى شن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على قرى مركز شرطة طوخ لضبط تجار المخدرات.
إستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز واسفرت عن ضبط عدد من البلطجية وتجار المخدرات واحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث المخدرات بشن حملة بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ استهدفت قرى بدائرة المركز اسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهما 3 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية.
كما تم ضبط 15 تاجر مخدرات بينهم 4 لهم معلومات جنائية وتحرير 13 قضية مخدرات اخرى والتحفظ على كميات من الاقراص المخدرة والهيروين والحشيش.   
كما اسفرت الحملة ايضا عن ضبط 5 قطع سلاح أبيض وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا مشاجرات ، كما تم ضبط 3  مراقب هارب وتنفيذ  7322  حكم قضائى متنوع وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية امن القليوبية محكمة جنايات إدارة البحث الجنائى مركز شرطة طوخ محكمة جنايات بنها

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