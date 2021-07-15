تونس .. ليلة من الرعب بمستشفى مدينة المتلوي

نقل 5 مصابين بفيروس كورونا من قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي بالمتلوي في اتجاه المستشفى الجهوي الحسين بوزيان قفصة في تونس وذلك بسبب نقص مخزون مادة الاكسيجين بالمستشفى.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام تونسية فإن مخزون الأكسجين بلغ 8٪ في ظل تأخر الشركة المزودة عن مدهم بالأكسيجين.

وكانت قد رجحت سلطات تونس أمس الأربعاء، السيطرة على تفشي فيروس كورونا في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس الهاشمي الوزير، تطعيم 5 ملايين تونسي قبل نهاية سبتمبر المقبل، باللقاح المضاد لـ فيروس كورونا ما يعني أن مطلع شهر أكتوبر سيكون موعد تجاوز الجائحة الصحيّة في البلاد.

وقال الهاشمي الوزير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية إن نسبة التونسيين الذين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد فيروس كورونا بلغت 45 بالمئة من إجمالي السكان، مضيفا أنّ تطعيم 5 ملايين تونسي سيرفع من نسبة المناعة إلى مستويات مقبولة.

وأضاف أن عملية تطعيم 5 ملايين تونسي ضد فيروس كورونا قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل ممكنة، ذلك أن النسق اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا ارتفع من 40 إلى 85 ألف تطعيم، بعد مشاركة الوحدات العسكرية في عمليات التطعيم.