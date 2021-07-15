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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس أفغانستان يتهم باكستان بسماحها للقوات المتحالفة مع طالبان بالمرور عبر الحدود

طالبان
طالبان

تقطعت السبل بمئات الأشخاص - بمن فيهم النساء والأطفال - عند معبر “سبين بولداك شامان” الحدودي بعد أن سيطرت طالبان على بلدة “وش” في مقاطعة قندهار، وفي وقت سابق اليوم، ظهرت تقارير عن استخدام حرس الحدود الباكستانية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع عند المعبر.

واتهم نائب الرئيس الأفغاني، آم أمر الله صالح، السلطات الباكستانية بالسماح لمن يحملون تصاريح موقعة من طالبان بعبور الحدود بالقرب من حدود شامان. 

وقال صالح اليوم الخميس، إن إرهابيي طالبان أصدروا تأشيرات موقعة لأفراد قوات الأمن الأفغانية الذين استسلموا للجماعة المتشددة .

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وأضاف أن سلطات الهجرة الباكستانية - من نقاط التفتيش الحدودية إلى تلك الموجودة في المدن الداخلية - تعامل هذه الأوراق (الموقعة من طالبان) كجوازات سفر رسمية وتختمها، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن الأفغان قد اعتقلوا العديد من القوات التابعة للدفاع الوطني الأفغاني قوات الأمن التي استسلمت لطالبان قبل دخولها باكستان.

كما أكد النائب الأول لرئيس أفغانستان لشعبه، أن المسؤولين المحليين يتخذون موقفا ضد حركة طالبان التي تتقدم في عدة مناطق “وادعى” الأسبوع الماضي أنها تسيطر على أكثر من 85 في المائة من أفغانستان.
 

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، بعد ظهر اليوم الخميس، عن أنها ستفتح معبرا حدوديا مع أفغانستان مغلقًا منذ أمس.

وقال زاهد حفيظ تشودري، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بشأن فتح حدود سبين بولداك: “تمامًا كما تعمل الحدود الأخرى للدول التي اجتاحتها طالبان، فإن باكستان أيضًا تريد فتح حدودها مع أفغانستان”.

وبعد أن شنت طالبان هجومًا على المنطقة التي تسيطر عليها كابول بعد انسحاب قوات الناتو التي تقودها الولايات المتحدة، ظهرت تقارير تفيد بأن الناس بدأوا في الفرار إلى الدول المجاورة مثل طاجيكستان وتركمانستان.

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