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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف الانجليزي لاعب الصعيد يناشد مسؤولى الرياضة انقاذة من فراش الموت

صدى البلد

تعرض شريف الانجليزي لاعب نادي ناصر ملوي بصعيد مصر باصابة سوف تعركل  مسيرتة في ملاعب كرة القدم حيث أجرى اللاعب  عملية تغير مفصل الركبة وذالك بعد ظهور ورم خبيث في هذه المنطقة ويحتاج الي استئصالة  مما ادى الى تاكل مفصل الركبة.

الجدير بالذكر أن هذا التدخل الجراحى يحتاج إلى تكلفة علية جدا وباهظة الثمن  وخصوصا فى وجود ورم خبيث 
وفى ظل الحالة الاجتماعية والاقتصادية السيء التى يعيشها اللاعب  فانة يبعث برسالة  لكل المسئولين والعاملين في مجال كرة القدم و الرياضه بالوقوف إلى جانية حتى يستطيع المرور   من هذه المحنة .


 والجدير بالذكر ان اللاعب لعب لاندية الوليديه وناصر ملوي ومنفلوط  والوليدية والعديد من الاندية ويبلغ من العمر 30 عاما.

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