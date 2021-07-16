محافظة القاهرة تستعد لعيد الأضحى المبارك.. طوارئ وغرف عمليات وجاهزية على مدار الساعة.. المحافظ يعلن فتح المجازر مجانا ويشدد على منع اصطحاب الأطفال بصلاة العيد

محافظ القاهرة:

تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة

غرف عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات

زيادة عدد أتوبيسات النقل العام وتقليل زمن التقاطر بينها

رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ

تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول

أعلنت محافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتم رفع حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة .

وفي هذا السياق قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص رقمى الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى.

وعلى مستوى التموين شدد محافظ القاهرة، بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري ، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات .



وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.



وبالنسبة لهيئة النقل العام ، أكد المحافظ على وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، مع التأكيد علي توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير .

ولفت محافظ القاهرة الى زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها لمنع التكدس والزحام.



واكد محافظ القاهرة علي توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير .

بالنسبة للصحة، أكد محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية ، موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطيية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل .



وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين .



وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية ، أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون ( 0226840902 –0224823314 ).



أما على مستوى هيئة نظافة وتجميل القاهرة فطالب برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع استمرار العمل طوال أيام الــعيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال الهيئة او عمال الشركات العاملة بالقاهرة مع تكثيف العمل الليلي .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .



وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة أنه تم مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية ومراجعة جميع البلاعات والتأكد من إغلاقها ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز على المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالأبراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهه أي أعطال طوال أيام العيد.



وأشار رئيس هيئة النظافة إلى انه تم تخصيص ٤ فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

أما بالنسبة للحدائق، فأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للإسعافات الأولية .

ومن جانبه أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد وتم التشديد علي العاملين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم .د



وأضاف رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والاسوار ودورات المياه وقص وتهذيب الأشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد ، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .



وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد مشيرًا إلى أن الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة الي ورديات بالتناوب .

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام عيد الأضحى منعاً للذبح خارج المجازر ، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .



وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز كافة المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى .

بالنسبة للأوقاف وصلاة العيد ، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على عدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين .