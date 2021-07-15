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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب من منقوع ماء القرفة يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

صدى البلد

فوائد تناول منقوع ماء القرفة لصحتك عديدة فهو غنى بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة التى تساعد على خفض  دخول الجلوكوز إلى الجسم فيمكن لمياه القرفة أيضًا أن تفعل المعجزات في النظام الغذائي لفقدان الوزن.
 

خفض معدل دخول الجلوكوز

 

ماء القرفة  محمل بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة المعروفة للمساعدة في خفض معدل دخول الجلوكوز إلى الجسم. تعمل هذه العوامل أيضًا على تحسين عملية الهضم التي قد تساعد في التخلص من السكر الزائد للحفاظ على مستوى السكر في الدم في الجسم.

 

محاربة أمراض القلب 

 

أكدت دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care أن تناول كوب من ماء  القرفة يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. قد يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري.


وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة البحوث الزراعية ، فإن تناول 1 جرام فقط من القرفة يوميًا يمكن أن يزيد من حساسية الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2 .

 

كيف تصنع ماء القرفة 

:في حين أن هناك عدة طرق لإضافة القرفة إلى نظامك الغذائي اليومي، يقترح الخبراء أن نقع القرفة في الماء هو أحد أكثر الطرق فعالية. 

كل ما عليك فعله هو وضع قطعة واحدة من عود القرفة في الماء طوال الليل، ثم قم بغليها في صباح اليوم التالي وشربها على معدة فارغة.

ماء القرفة كوب من ماء القرفة كيف تصنع ماء القرفة فوائد ماء القرفة ماء القرفة وفوائده لصحتك

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