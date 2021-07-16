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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اليوم.. قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بميت ربيعة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية  بالشرقية اليوم الجمعة قافلة موسعة للكشف على امراض العيون بقرية ميت ربيعه مركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت اشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

اكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير ان قافلة الغد بميت ربيعة واحدة من قوافل مبادرة عنيك فى عنينا لمحاربة العمى التى يتم تنظيمها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

 

واشار عبد الجليل الى ان قافلة الغد تقدم خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون الاهالى وصرف القطرات العلاجية وتشخيص الاحتياج من نظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات واجراء العمليات فى القريب العاجل .

 

وأضاف ان القافلة سوف تنطلق فى تقديم خدماتها منذ ساعات الصباح الاولى وان خدمات القافلة من توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات وتسليم النظارات واجراء العمليات لغير القادرين تتم بالمجان تماما.

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يذكر ان صناع الخير شاركت بفاعلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة الشرقية من خلال تنظيم القوافل الطبية الموسعة وتقديم خدمات توقيع الكشف الطبى على الالاف من المستحقين فى مجالات العيون وعدد من المجالات الطبية الاخرى وتوزيع النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية كذلك المشاركة فى سداد قيمة المخالفة عن المبانى للاسر المستحقة من خلال الشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وتوزيع المساعدات الموسمية.

الشرقية مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية وزير العيون

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