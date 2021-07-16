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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات و الفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الخضروات و
أسعار الخضروات و الفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة  اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور 

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالي: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 2.75 جنيه ، البطاطس بين 4 و 5.5 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 1.5 و 3 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 5 الى 10 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.50 و 3 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 1.5 الى 3.5 جنيه ، الخيار البلدي بين 2.5 الى 4.5 جنيه ، البامية بين 7 الى 13 جنيه 

 أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

 

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 7و 11 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفى 2.5 و 4.5 جنيه.
سعر كيلو جريب فروت بين 5 و 8 جنيه.

أسعار العنب فى سوق العبور 

تراوح سعر كيلو عنب بناتى أصفر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب بناتى أحمر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب رومى أحمر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب اسود بين 7 الى 11 جنيها ، عنب كرمسن 12 الى 15 جنيها.

أسعار التفاح فى سوق العبور 

سجل سعر كيلو تفاح مصرى بين 11و 17 جنيها ، تفاح امريكانى ايطالى بين 17 و 23 جنيها.

أسعار المانجو بأنواعها فى سوق العبور 

تراوح سعر كيلو المانجو الفص 20 الى 40 جنيها ، المانجو العيسوي 15 الى 30 جنيها ، المانجو البلدى 8 الى 12 جنيها ، مانجو تيمور 15 الى 25 جنيها ، مانجو هندى 15 الى 20 جنيها ، مانجو زبدية 11 الى 17 جنيها مانجو فونس 15 الى 20 جنيها.


بلغ سعر كيلو التين البرشومى بين 8 الى 12 جنيها ، كانتلوب بين 3 و 6 جنيهات ، سعر كيلو شمام 3 و 5 جنيهات.





 

اسعار الخضراوات اليوم الجمعة سوق العبور عنب مانجو أسعار الخضراوات و الفاكهة اسعار

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