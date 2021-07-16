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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 454 مشروعا داخل 31 قرية بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

قرى أسوان فى مبادرة
قرى أسوان فى مبادرة الرئيس " حياة كريمة "

مع تدشين الجمهورية الجديدة وإنطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى شارك في المؤتمر بأن قصص النجاح التى سطرها أكبر مشروع تنموى في تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصري يعكس الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التي تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

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وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الأن إلى 454 مشروع بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه .

وأوضح أشرف عطية بأن هذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروع ، وأيضاً 39 مشروع للهيئة القومية ، و49 مشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا 77 مشروع للصحة ، بجانب 54 مشروع لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد ، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمع خدمى ، و28 مركز شباب ، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر ، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروع للكهرباء مع إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية .

هذا وكان قد عقد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إجتماعاً بفريق عمل القافلة الطبية بالمستشفي الجامعي بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب،  والدكتور محمد مصطفي أمين وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان وذلك لتدشين أعمال القافلة الطبية داخل قرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة.

وأقيمت فعاليات القافلة الطبية في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة "والتي تضم القري الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمجتمع المدني.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء أشرف عطية

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