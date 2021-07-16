رسمياً.. الاتحاد السكندري يُجدد تعاقده مع أسطورة كرة السلة إسماعيل أحمد

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير والمشرف لموسم رياضى جديد 2021/2022.



ووافق النجم إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده عقب محادثته مع رئيس النادى محمد مصيلحى لوجوده خارج البلاد نظراً لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها و أشاد بها النجم الكبير ومساهمته مع زملائه في الحصول على العديد من البطولات وتقديم "السمعة" أداء أكثر من رائع منذ عودته لبيته بعد رحله أحتراف طويلة وناجحة بلبنان، وأنهى مفاوضات التجديد بنجاح حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.



وأعرب أحمد مرعي المدير الفني للفريق، عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع الـ "سمعة" أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق، وأشار إلي أن استمرار لاعب بقيمة وخبرة إسماعيل أحمد يمثل إضافة كبيرة للفريق.

الاتحاد لاسكندري يتعاقد مع حاتم البحيري

وفي وقت سابق نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع اللاعب حاتم البحيري الذي يُجيد اللعب بمركز صانع الألعاب والجناح بعقد يمتد لثلاثة مواسم.



ووقع حاتم على تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.

وتم الاتفاق فيها على تفاصيل التعاقد الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024 .

وجاء التعاقد مع البحيري، وفقاً للرؤية الفنية للكابتن أحمد مرعى الذى أكد أن اللاعب سوف يكون إضافة كبيرة لصفوف الفريق.

من جانبه، أكد حاتم البحيري، أن اللاعب أحد أبناء نادى الاتحاد السكندرى العريق، معربا عن سعادته بعودته من جديد لقلعة زعيم الثغر.

وأشار إلى بذل كل الجهد مع نجوم الفريق لتحقيق المزيد من البطولات.