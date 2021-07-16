عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

خطوبة خالد عليش
خطوبة خالد عليش

تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول فديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا.

شاهد الفيديو:

خطوبة كارولين عزمي

واقتصر حفل خطوبة كارولين عزمي على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

حفل كارولين عزمي

كما احتفت الفنانة ولاء الشريف بـ خطوبة كارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك، وعلقت عليها قائلة: " مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة".
يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم.
وكانت قد نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت كارولين عزمي في الصورة بإطلالة جذابة ملفتة ،  مما أثار إعجاب متابعيها.

ارتباط خالد عليش

خالد عليش

تصدر اسم الممثل والمذيع خالد عليش تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد إعلان ارتباطه بالمذيعة ميريهان عمرو. 
نشر خالد عليش عبر حسابه على موقع فيسبوك صورا من حفل ارتباطه رسميا بالمذيعة ميريهان عمرو، وعلق عليها قائلا:" كملت الحتة الناقصة".
فيما نشرت ميريهان عمرو على حسابها بتطبيق انستجرام مقتطفات من حفل ارتباطها بخالد عليش وكتبت عليها:" رسميا أنا في الكنافة".

وميريهان عمرو هي مذيعة في قناة أون سبورت، وراديو هيتس، وشاركت مؤخرا في تغطية عدد من الأحداث الفنية والرياضية.

قال خالد عليش، في مايو الماضي إن هناك مشروع خطوبة قريبا، موضحا أنه ارتبط منذ ٩ شهور وسيعلن الخطوبة قريباً.
يأتي خبر ارتباط خالد عليش بعد حوالي شهر من مروره بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

ونشر طارق عليش شقيق خالد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في بداية يونيو الماضي، صورة لخالد وهو يرقد بالمستشفى على فراش المرض، لكنه لم يوضح تفاصيل حالته واكتفى بقوله "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".
ولمزيد من التفاصيل حول مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:


 

كارولين عزمي خطوبة كارولين عزمي حفل كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي خالد عليش ميريهان عمرو

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

أعمارهم 17 و18 سنة .. قصص فتيات من الشهرة إلى الزنزانة

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

ترشيحاتنا

بدون رمضان صبحي .. بيراميدز يهزم المقاولون العرب 2-0 في الدوري

مفيد عاشور يروي موقفا مؤثرا مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب

عمرو أديب: حياة كريمة مشروع العمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

نضال الشافعي: الرئيس السيسي يدعم الأعمال الوطنية لتوعية الشعب

الباز عن أزمة حلا شيحة: المشاهد غير اللائقة ماينفعش تنزل فى كل الأوقات

وزير الري الأسبق: لدينا نقص 40% من مياه الري ومصر تحتاج سنويًا 105 مليار متر مكعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

المسافرون بالمطارات في عيد الأضحى.. تعليمات جديدة من مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

فيديو

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ