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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب: مصر تمتلك بنية تحتية قادرة على استضافة أقوى البطولات الدولية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في ختام البطولة

أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وقادرة على استضافة أقوى البطولات الدولية، وظهر ذلك جليا منذ بطولة كأس العالم لليد مرورا بجميع البطولات الدولية التي أقيمت على أرض الكنانة.

 

أشاد وزير الشباب والرياضة الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج في التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة في إقامة البطولات.

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وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري، بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث،  ويانوس بكياك عضو الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمود مشالي نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

كما أعرب صبحي عن سعادته باستضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات  والتي تحتضنها مصر، مضيفاً أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث لديه خبرة قوية في تنظيم البطولات الدولية.

 

وحصل المنتخب المصري للناشئات على الميدالية الفضية في منافسات الفرق، وجاء في المركز الأول المجر كما جاء في المركز الثالث فريق بيلاروسيا.

 

اما في منافسات الفردي فجاءت في المركز الأول الفرنسية ريبيكا كاستودي بإجمالي ١٢٨٠ نقطة، وجاءت في المركز الثاني الإيطالية اليس رينادو بإجمالي ١٢٦٨ نقطة، وجاءت في المركز الثالث من ليتوانيا إليزابيث ادومايتيتي بإجمالي ١٢٦٥ نقطة.

 

وكان منتخب الناشئات قد نجح في التأهل لنهائي فردي الناشئات بـ 3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

 

ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعبة من 22 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

 

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

وزير الشباب الاتحاد المصري أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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