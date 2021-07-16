أخبار الفن| خناقة حمو بيكا بالساحل الشمالي.. التطورات الصحية لـ انتصار الشراح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، خلال الساعات الماضية، منها مشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي وتفايلها، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

حالة كبيرة من الجدل، سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بسبب حادث في الساحل الشمالي، كان طرفًا فيه مغني المهرجانات حمو بيكا الذي تطور فيما بعد لحرب شوارع بين أطراف الحادث.

وظهر في الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا، السيارات التي تهشمت داخل قرية مارينا في الساحل الشمالي، وقيام الأشخاص الذين تهشمت سيارتهم بالتشاجر مع حمو بيكا مما وصل إلي التراشق بالألفاظ الخارجة بين الطرفين.

أقامت الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز عرضًا خاصًا بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، والتقت عدسة صدى البلد بأبطال العمل وتحدثوا عن كواليسه والصعوبات التي واجهتهم في العمل.

كشف زوج الفنانة انتصار الشراح، عن تطورات حالتها الصحية بعد وصولها إلى لندن لتلقى العلاج هناك.

وعلق زوج الفنانة انتصار الشراح قائلاً: "الحمد لله الحالة الصحية لزوجتي"أم سالم " طيبة بعدما باشر أطباء المستشفى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والحمد لله “ بشرونا” ان امورها تمام وما تحتاج إلا دعاء اهل الكويت لتعود للديرة وهي بصحة وعافية بإذنه تعالي، وكل الشكر لجمهورها الذين يدعون لها منذ وعكتها الصحية".

وكانت قد سافرت الفنانة انتصار الشراح، إلى العاصمة البريطانية “ لندن ” ، لتلقى العلاج فى الخارج بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها ومن المرجح أن تستمر فترة علاج انتصار الشراح لمدة لا تقل عن 6 أشهر نظراً لدقة وضعها الصحي وحاجتها إلى العديد من الفحوصات وغسيل الكلى.

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق صدى كبيرا فور عرضه.

تحدثت أسما شريف منير في الندوة عن كواليس البرنامج وفكرته وكيف تم الإعداد لها وعن أعمال تستعد لها خلال الفترة القادمة على المستوى الأدبي (رواية جديدة) وعلى مستوى كتابة السيناريو، والبرامج أيضًا، كما تحدثت عن نيتها الدخول في عالم التمثيل خلال الفترة المُقبلة.

حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي ضيفان على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية أنا مش شمتان التي طرحها قبل أيام وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكشف محمد رشاد وكوثر حجازي عن كواليس التحضير لأغنية أنا مش شمتان وردود الفعل حولها، وهل الأغنية تم توجيهها إلى شخص معين أم أنها غير مقصودة، كما استطرد «رشاد» إلى تفاصيل أعماله المقبلة مع «كوثر» متحدثًا عن رأيه في أغاني المهرجانات ونيته في تقديمها من عدمه.