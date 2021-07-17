كيا سيد تحصل على حزمة ترقيات قوية.. فيديو وصور

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن الإطلالة الجديدة الخاصة بعائلة سيد الشهيرة، و التي تأتي بالعديد من المفاهيم القوية، إلى جانب التصميم الخارجي و الذي اعتمد على العديد من اللمسات الانسيابية، إلى جانب التجهيزات الداخلية و استخدام التقنيات الفنية المتطورة، إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بأداء المحرك.

التصميم الخارجي لـ كيا سيد الجديدة

ظهرت السيارة كيا سيد بمقدمة مدببة تشبه اطلالة انف النمر المميزة، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل عبر تقنية LEDLIGHT، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من الشبكات الامامية، و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، حيث ترتكز أسفل غطاء المحرك، وعلى جانبي ومقدمة الصادم الامامي.

ترتكز السيارة على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة، وحزمة من اختيارات الطلاء ومنها “برونز، ليمون سبلاش، رمادي يوكا ستيل، أخضر”، بالإضافة إلى منظومة عادم ثنائية الأداء، مدعومة بعواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، مع سبويلر رياضي، و مستشعرات حركة لمساعدة قائد السيارة.

و تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو، سعة 1000 سي سي، مع تقنية الهجين المعتدل 48 فولت، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء مزدوجة القابض، بالإضافة إلى محرك اخر رباعي الاسطوانات توربيني، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان.

كما تستمد قوتها من خلال محرك CRDI سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 134 حصان، و مع قدرات هجينة تنتج قوة اجمالية تصل لـ 139 حصان، و تضم السيارة العديد من وسائل الامن و السامة مثل نظام التحكم الذكي بالسرعة، والتحذير الذكي لحدود السرعة، و خاصية التحذير عند مغادرة المسار، ومنع الاصطدام الخلفي، و برنامج النقاط العمياء، و مثبت السرعة التكيفي.