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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 18 يوليو 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-7-2021، بعد ان تراجع أمس بمتوسط  7 جنيهات في يومين، بمحلات الصاغة.


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 792 جنيها .


بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيهات .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 679 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.
 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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