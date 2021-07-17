والد حلا شيحة: بنتي مخطوفة مني ودي مش أفكارها

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، على واقعة ابنته الأخيرة مع أبطال فيلم "مش أنا".

وقال شيحة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخرالنهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إنه ضد ما كتبته ابنته بشأن كليب فيلم مش أنا.

وتابع أحمد شيحة: "ابنتي كانت سعيدة جدا أثناء تصوير فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، مضيفا: "حلا طيبة وبسيطة جدا".

وأردف الفنان التشيكلي: "هناك أزمة شرسة جدا تمر بها حلا شيحة ولازم ندور ورا الحكاية، لأن حلا شيحة عمرها ما قالت الفن حرام، نحن أمام عملية اختطاف لحلا، وأنا حزين جدا من هذ الاختطاف، وأرى أن ما كتبته على صفحتها بدافع من زوجها معز مسعود".

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أول تعليق من حلا شيحة بعد شطب عضويتها من نقابة الممثلين

حرصت الفنانة حلا شيحة، أن ترد على بيان نقابة المهن التمثيلية الذي تم الإعلان من خلاله عن شطبها من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها الأخيرة.

كتبت حلا شيحة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن اكون جزء من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

وتابعت قائلة:" حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. انا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع اصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين اني كنت اعتذر عن عدد كبير من الاعمال الفنية وكنت بقبل اجور اقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. واصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا و بدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني.

بينما اختتمت حديثها :"أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي انا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. انا لا اهاجم احد و لا احارب احد و لا انا افضل من احد و لا انصح احد قبل ما انصح نفسي اولاً و كلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ …و بتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي و صناع العمل".

