أخبار التكنولوجيا .. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل .. وأوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo A16

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات ألوان سماعات Galaxy Buds 2 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتي من المقرر أن تطلقها الشركة في حدثها Unpacked شهر أغسطس المقبل إلى جانب عدد من هواتفها القابلة للطي.



هدد موظفو شركة آبل الأمريكية بأنهم سيتركون الشركة إذا لم يتم تلبية مطالبهم، والتي تتمثل في استمرار العمل من المنزل، في حين تصر الشركة على فرض سياسة رجوع التدريجي للموظفين إلى مكاتب فروعها ونظام هجين ما بين العمل من المنزل والشركة معا.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستصدر هواتفها الرائدة iPhone 13 والمتوقع إطلاقها في شهر سبتمبر القادم بأسرع شبكة واى فاى غير مسبوقة فى أى هاتف ذكي قد تم إطلاقه حتى الآن، وهو معيار Wi-Fi 6E للسرعة الإنترنت.



كشفت تسريبات سعر وبعض مواصفات مجموعة هواتف Honor Magic3 الرائدة من شركة هونر الصينية والمتوقع إصدارها في 12 أغسطس القادم، حيث ستكون المجموعة عبارة عن هاتفى Honor Magic3 و هاتف Honor Magic3Pro الأفضل إمكانات والأغلى سعرا.



أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة والشبابية Oppo A16 ، والذي يأتي ببطارية جبارة ومواصفات كبيرة مع سعر رخيص للغاية.



قرر موقع تويتر Twitter الاستغناء نهائيا عن ميزة Fleets بعد أشهر من تطبيق استخدامها، وذلك بعد فشل الميزة بشكل ملحوظ وعدم اهتمام مستخدمي التطبيق بتفعيلها، حيث من المقرر أن يتم استبدالها بميزات أخرى جديدة.



قامت شركة آبل الأمريكية، أمس، بإزالة تطبيق Fakespot من على متجرها App Store والذي يعمل على كشف التقييمات الوهمية والمزيفة على المواقع التجارية ، وذلك بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من شركة أمازون تفيد بأن التطبيق يعمل بشكل غير دقيق.

قال مشرعون بريطانيون إن الصين تشتري عددا كبيرا من شركات الرقائق والمعالجات العالمية بشكل لافت في محاولة للسيطرة على أشباه الموصلات والاستحواذ عليها مما يضمن تفوقها في صناعة الهواتف الذكية والسيارات.



