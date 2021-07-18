أخبار التكنولوجيا .. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل .. وأوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo A16

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:
تسريبات تكشف ألوان سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 اللاسلكية .. صور
كشفت تسريبات ألوان سماعات Galaxy Buds 2 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتي من المقرر أن تطلقها الشركة في حدثها Unpacked شهر أغسطس المقبل إلى جانب عدد من هواتفها القابلة للطي.
للمرة الثانية.. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل
هدد موظفو شركة آبل الأمريكية بأنهم سيتركون الشركة إذا لم يتم تلبية مطالبهم، والتي تتمثل في استمرار العمل من المنزل، في حين تصر الشركة على فرض سياسة رجوع التدريجي للموظفين إلى مكاتب فروعها ونظام هجين ما بين العمل من المنزل والشركة معا.
هواتف iPhone 13 ستصدر بأسرع شبكة واى فاى على الإطلاق
كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستصدر هواتفها الرائدة iPhone 13 والمتوقع إطلاقها في شهر سبتمبر القادم بأسرع شبكة واى فاى غير مسبوقة فى أى هاتف ذكي قد تم إطلاقه حتى الآن، وهو معيار Wi-Fi 6E للسرعة الإنترنت.
تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Honor Magic3 الرائدة من هونر
كشفت تسريبات سعر وبعض مواصفات مجموعة هواتف Honor Magic3 الرائدة من شركة هونر الصينية والمتوقع إصدارها في 12 أغسطس القادم، حيث ستكون المجموعة عبارة عن هاتفى Honor Magic3 و هاتف Honor Magic3Pro الأفضل إمكانات والأغلى سعرا.
بأرخص سعر.. رسميا أوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo A16 بمواصفات جبارة
أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة والشبابية Oppo A16 ، والذي يأتي ببطارية جبارة ومواصفات كبيرة مع سعر رخيص للغاية.
فشل ذريع.. تويتر يستغني نهائيا عن ميزة Fleets ويستبدلها بأخرى
قرر موقع تويتر Twitter الاستغناء نهائيا عن ميزة Fleets بعد أشهر من تطبيق استخدامها، وذلك بعد فشل الميزة بشكل ملحوظ وعدم اهتمام مستخدمي التطبيق بتفعيلها، حيث من المقرر أن يتم استبدالها بميزات أخرى جديدة.
تطبيق لكشف المراجعات الوهمية يحرج أمازون وآبل تزيله وتحقيق بريطاني قائم.. ما القصة؟
قامت شركة آبل الأمريكية، أمس، بإزالة تطبيق Fakespot من على متجرها App Store والذي يعمل على كشف التقييمات الوهمية والمزيفة على المواقع التجارية ، وذلك بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من شركة أمازون تفيد بأن التطبيق يعمل بشكل غير دقيق.
مشرعون بريطانيون يتهمون الصين بسرقة التكنولوجيا للسيطرة على صناعة الهواتف الذكية والسيارات
قال مشرعون بريطانيون إن الصين تشتري عددا كبيرا من شركات الرقائق والمعالجات العالمية بشكل لافت في محاولة للسيطرة على أشباه الموصلات والاستحواذ عليها مما يضمن تفوقها في صناعة الهواتف الذكية والسيارات.