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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للمرة الثانية .. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل

موظفو آبل يهددون
موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل

هدد موظفو شركة آبل الأمريكية بأنهم سيتركون الشركة إذا لم يتم تلبية مطالبهم، والتي تتمثل في استمرار العمل من المنزل، في حين تصر الشركة على فرض سياسة الرجوع التدريجي للموظفين إلى مكاتب فروعها، ونظام هجين ما بين العمل من المنزل والشركة معا. 

 

وبحسب تقرير من The Verge فإن شركة آبل ترفض المزيد من الطلبات من الموظفين الذين يرغبون في مواصلة العمل من المنزل بدلاً من سياسة النظام الهجين للعمل، والتي تتضمن ثلاثة أيام في الأسبوع  بدءًا من شهر سبتمبر، كما يمكن لمعظم الموظفين العمل عن بعد مرتين خلال الأسبوع،  كما يمكن أيضًا أن تكون لمدة تصل إلى أسبوعين في السنة.   

 

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وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تشجع الموظفين على العمل من المنزل يقول الموظفون أن سياسة العمل التي تقترحها الشركة حاليا مرفوضة،حيث يدافع الموظفون عن العمل عن بُعد . 


وفقا لموقع 9to5Mac فإن ما يقرب من 10 أشخاص قالوا إنهم سيستقيلون بسبب سياسة العمل المختلطة كما أنهم  على دراية بزملاء آخرين لهم أجبروا على ترك العمل بسبب هذه السياسة. 


وطلب الموظفون رسميًا أن تعتبر شركة آبل  قرارات العمل المرنة عن بُعد، وإجراء مسح طبى  متكرر على مستوى الشركة مع تعليقات منظمة بشكل واضح وشفاف على مستوى الشركة بحيث تغطي المطالب.

 

ولم تعلق شركة آبل حتى الآن على مطالب الموظفين بشأن استمرار العمل من المنزل سواء بالرفض أو بالموافقة.  
 

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