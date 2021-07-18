أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

رغم تيسير جميع سبل السلامة وسهولة المرور لسيارات الإسعاف على الطرق من أجل إنقاذ المرضى في أسرع وقت، تسببت سيارة إسعاف بريطانية في مقتل أحد المشاة خلال حادث غريب.

في طريقها لإنقاذ مريض من الموت صدمت سيارة إسعاف بريطانية أحد المشاة في نيوتن أبوت وأردته قتيلا خلال حادث غريب من نوعه.

وأكدت الشرطة البريطانية أن الحادث وقع في حوالي الساعة الرابعة فجرا على متن سيارة إسعاف A380 في ديفون أثناء توجهها لنقل مريض بين الحياة الموت.

تم إرسال سيارة إسعاف ثانية إلى مكان الحادث لنقل الضحية، حيث لقي أحد المشاة مصرعه بعد أن صدمته سيارة إسعاف في ديفون.

قال متحدث باسم صندوق خدمات الإسعاف في جنوب غرب NHS Foundation Trust: "في الساعات الأولى من يوم السبت 17 يوليو، صدمت سيارة إسعاف أحد المشاة أثناء توجهها لنقل مريض إلى المستشفى.