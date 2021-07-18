موكا الخضرى تشارك في مسرحية "أوراق الشجر" بقصور الثقافة

تشارك الفنانة الشابة موكا الخضري، في العرض المسرحي «أوراق الشجر» المقرر عرضه عقب عيد الأضحى المبارك بأحد قصور الثقافة في المحافظات الساحلية.

العرض يضم مجموعة من الفنانين الشباب، أبناء مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة منذ عامين، وتخرج منها مجموعة من شباب المسرحيين الذين حملوا على عاتقهم عودة المسرح الشعبي إلى مكانته من جديد باعتباره أبو الفنون والقادر على التصدي لأي أفكار ظلامية.

العرض المسرحي «أوراق الشجر»، يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية في المحافظات، ويناقش قصة شاب وفتاة كانوا على علاقة حب ببعضهما وأراد أحد المتشددين الوقيعة بينهما وإفشال قصتهما وتدمير مستقبلهما.

وكانت تخرجت دفعة جديدة من مبادرة "ابدأ حلمك"، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتسليمهم شهادات التخرج بمسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح تحت إدارة المخرج المسرحي سامح بسيوني، كما أعلنت تدشين الدفعة الرابعة للورشة وذلك خلال الحفل الفني الذي اقيم على مسرح الجمهورية .

وشهد العرض المسرحي الجديد Dogs لخريجي الدفعة الثانية من الورشة من إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، والمخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، والمخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة ، والكاتب والبرلمانى السابق يوسف القعيد ، والمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم ، والعديد من المسرحيين.