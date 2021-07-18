كارول سماحة عن الخطأ الطبى لـ ياسمين عبد العزيز: أرجو محاسبة المسؤول

توجهت الفنانة كارول سماحة ، بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، بأن نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكتبت سماحه ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أدعو للفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل وفي حالة حدوث أي خطأ طبي أرجو محاسبة المسؤولين، لأن هذه الأخطاء الطبية تكرر مؤخرا كثيرا وهذا لا يجوز .



وعلق الفنان أحمد العوضي، عن الأنباء المتداولة حول الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ودخولها في غيبوبة تامة بعد إصابتها بتسمم في الدم نتيجة خطأ طبي.

وكتب أحمد العوضي ، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "يا جماعة بعد إذنكم، أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل، شكرا ليكم".

واستطرد قائلا: "هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية إنها تهون عليها".

تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز



كشف الفنان تامر مجدي ، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي ، مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا: " أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز ، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

ونشر خالد الصاوي، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها: "أختى الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكى الله وعفاكى إنتى قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما".

وأضاف خالد الصاوى: "فى هذه الأيام الكرام اسال الله العلى القدير أن يتم شفاءه عليكى لتعودى لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضى وبيتك وابنائك".

وكشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فسبوك :" أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.