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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسكين المطبخ.. تذبح زوجها بسبب الخلاف على مصروفات العيد فى القليوبية

متهمة - صورة أرشفية
متهمة - صورة أرشفية

لقى محاسب فى القليوبية  مصرعة بطعنه نافذه من زوجتة سددتها له أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ أثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات العيد وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز أثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجتة اثر مشادة بينهما.
انتقلت على الفور قوة امنية  وتبين ان المتوفى يدعى " م ا ع " محاسب به طعنه نافذه بالصدر وان وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى " ر س " ربة منزل نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد اثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما فامسكت الزوجة بالسكين وطعنته فى صدرة سقط بعدها على الارض غارقا فى دماءه ولفظ أنفاسه فى الحال.
من ناحية اخرى أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 4 ايام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزتة 3 كيلو هيروين ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت المعلومات قد وردت لمديرية امن القليوبية تفيد قيام عنصر اجرامى شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور 
تم التنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات الى ان المتهم لة مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء .
وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور والقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى و سيارة ملاكى و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازتة للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءة واحيل للنيابة فتولت التحقيق.
ن جانبها قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لكل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س"، 30 سنة عاطلين لإتجارهما بمخدر الهيروين.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين أحرزوا وبقصد الاتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وضبطا بحوزتهما كمية كبيرة من المخدر خلال حملة أمنية جرى الإعداد لها عقب ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى.
وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية تمكنت من ضبط كل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س" 30 سنة لاتجارهما بمخدر الهيروين حيث وردت معلومات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" بقرية كفر منصور دائرة المركز.
وعلى الفور جرى ضبط المتهمين بواسطة الأكمنة المعدة لها وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما احتياطيا، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها فى القليوبية، والتى أصدرت حكمها السابق.

القليوبية مدينة العبور مديرية امن القليوبية مكافحة المخدرات المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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حبس تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو هيروين في القليوبية

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو هيروين في القليوبية

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