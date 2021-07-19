طارق الدسوقي: زرت العديد من معسكرات النازحين واللاجئين.. فيديو

قال الفنان طارق الدسوقي، إن مواقع التواصل الإجتماعي غير كافية عن الرموز المحبة لوطنها، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى عائلة من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، كما أنه حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.



وأضاف "الدسوقي" خلال حواره ببرنامج "كنوز مصر" مع الإعلامي أيمن العدلي المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه قام بدورة تدريبية وورشة عمل بمسرح بالولايات المتحدة على يد خبير مسرحي مهم جدا اسمه ستيف ويليام، موضحا أنه قام بالحصول على العديد من دورات التنمية البشرية وإعداد القادة والعلاقات الإنسانية، منهم ثلاث دورات من أكاديمية ناصر العسكرية.



وتابع أنه حاصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ميونخ فى ألمانيا عن العمل الإنساني، معقبا: "دا شئ مختلف لأني سفر نوايا حسنة.. وقمت بالفعل بزيارة العديد من معسكرات النازحين واللاجئين، منها غزة تحت الحصار ولبنان والعراق وغرب السودان".

