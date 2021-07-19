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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرحة عارمة بالشوارع.. بريطانيا ترفع القيود وتعلن التعايش مع كورونا

صدى البلد

أعلنت المملكة البريطانية رفع القيود عن المواطنين والعودة للحياة الطبيعية كما كانت قبل كورونا، ولكن مع بعض الاحتياطات اللازمة لتفادي موجات جديدة من الوباء.

وفقا لما ورد في "ميرور" فإن الحكومة البريطانية أعلنت رفع الحظر وإعادة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا، مع استمرارارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وعدم التخلي عن وجودها.

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بريطانيا تعلن رفع قيود كورونا

 

 

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورا لمواطنين في بريطانيا أثناء احتفالهم بقرار المملكة برفع القيود، فقد خرج الجميع في الشوارع والمطاعم للاحتفال بعودة الحياة لطبيعتها.

ووصف رواد التواصل الاجتماعي اليوم الذي أعلنت فيه المملكة رفع القيود بـ"يوم الحرية"، بعدما وجهت الدولة بإعادة فتح الفنادق والشواطئ والمطاعم واستعادة مظاهرالحياة.

صور مظاهر الاحتفال تعم أرجاء المملكة عقب إعلان يوم الحرية ورفع القيود.. 

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بريطانيا كورونا رفع القيود التعايش مع كورونا الوباء

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