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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرح ليلة العيد.. إيقاف إتمام زواج شقيقتين قاصرتين في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أوقفت لجنة حماية الطفل الفرعية بمركز دار السلام في سوهاج برئاسة المهندس عبدالمنعم عبدالقوي، إتمام زواج فتاتين قاصرتين شقيقتين ليلة عيد الأضحى إحداهن في الصف الثاني الإعدادي والأخرى بالصف الثاني الثانوي التجاري.

 

وأوضح أبو السعود الديب مُقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز دار السلام، إنه تم من خلال خط نجدة الطفل 16000 رصد محاولة عامل ثلاثيني إتمام زواج ابنتيه القاصرتين قبل بلوغهن السن القانوني للزواج، حيث أن إحداهن في الصف الثاني الإعدادي والأخرى في الصف الثاني الثانوي التجاري.

العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها في سوهاج

العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها في سوهاج

وأكد "الديب"، أنه تم استدعاء ولي أمر الطفلتين وتم أخذ التعهدات الكتابية اللازمة عليه بعدم إتمام زواجهن إلا بعد بلوغهن السن القانوني 18 عامًا.

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