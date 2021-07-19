فرح ليلة العيد.. إيقاف إتمام زواج شقيقتين قاصرتين في سوهاج

أوقفت لجنة حماية الطفل الفرعية بمركز دار السلام في سوهاج برئاسة المهندس عبدالمنعم عبدالقوي، إتمام زواج فتاتين قاصرتين شقيقتين ليلة عيد الأضحى إحداهن في الصف الثاني الإعدادي والأخرى بالصف الثاني الثانوي التجاري.

وأوضح أبو السعود الديب مُقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز دار السلام، إنه تم من خلال خط نجدة الطفل 16000 رصد محاولة عامل ثلاثيني إتمام زواج ابنتيه القاصرتين قبل بلوغهن السن القانوني للزواج، حيث أن إحداهن في الصف الثاني الإعدادي والأخرى في الصف الثاني الثانوي التجاري.

وأكد "الديب"، أنه تم استدعاء ولي أمر الطفلتين وتم أخذ التعهدات الكتابية اللازمة عليه بعدم إتمام زواجهن إلا بعد بلوغهن السن القانوني 18 عامًا.